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    23:00, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Полкилограмма наркотиков хранил сельчанин в Кызылординской области

    Polisia.kz
    Фото: Polisia.kz

    Подозреваемый хранил под сиденьем автомобиля, припаркованного во дворе своего дома, растительное вещество зеленого цвета, с характерным запахом, завернутое в бумагу. Изъяты два бумажных свертка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Кроме этого, в ходе проверки в качестве вещественных доказательств изъяты из двух сараев еще восемь свертков наркотических веществ, завернутых в целлофан и упакованных в пластмассовые флаконы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

    - По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Если вина подозреваемого будет доказана, наказываются штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, - сообщили в полиции.

    Теги:
    полиция Кызылординская область Борьба с наркотиками
    Автор
    Зифа Хабирова
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