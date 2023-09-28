Полкилограмма наркотиков хранил сельчанин в Кызылординской области
Подозреваемый хранил под сиденьем автомобиля, припаркованного во дворе своего дома, растительное вещество зеленого цвета, с характерным запахом, завернутое в бумагу. Изъяты два бумажных свертка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Кроме этого, в ходе проверки в качестве вещественных доказательств изъяты из двух сараев еще восемь свертков наркотических веществ, завернутых в целлофан и упакованных в пластмассовые флаконы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
- По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Если вина подозреваемого будет доказана, наказываются штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, - сообщили в полиции.