Полкилограмма наркотиков хранил сельчанин в Кызылординской области

Подозреваемый хранил под сиденьем автомобиля, припаркованного во дворе своего дома, растительное вещество зеленого цвета, с характерным запахом, завернутое в бумагу. Изъяты два бумажных свертка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Кроме этого, в ходе проверки в качестве вещественных доказательств изъяты из двух сараев еще восемь свертков наркотических веществ, завернутых в целлофан и упакованных в пластмассовые флаконы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.