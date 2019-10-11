Полкило героина хранилось в доме 72-летней акмолинки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Крупный канал сбыта героина пресечен в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, 10 октября в результате длительной оперативной разработки сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента был пресечен канал сбыта героина в особо крупном размере. Задержаны трое жителей города Атбасара, в числе которых и семейная пара.

«В ходе личного обыска 48-летней подозреваемой изъяты 7 полиэтиленовых свертков с героином, вес которого, согласно проведенной экспертизе, составил 44,23 грамма. Далее в ходе обыска по месту жительства матери задержанной в доме 72-летней пенсионерки обнаружен тайник со свертками с героином, весом 404,14 грамма», - рассказали в ведомстве.

Всего, по итогам спецоперации, акмолинские полицейские изъяли из незаконного оборота 465,79 грамма героина.

Как добавили полицейские, двое членов преступной группы ранее неоднократно судимы за совершение тяжких преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков.

«В настоящее время по факту сбыта проводится досудебное расследование по ст. 297 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания», - добавили в ведомстве.