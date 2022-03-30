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Поливочный трубопровод обойдётся Актау в 700 миллионов тенге

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
30 Марта 2022, 21:52
Поливочный трубопровод обойдётся Актау в 700 миллионов тенге

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В областном акимате подсчитали, во сколько обойдется поливочный трубопровод в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Для качественного полива в 2022 году нужно провести 120 километров трубопровода, сообщили в областном акимате.

На сегодняшний день в Актау протяжённость действующих поливочных трубопроводов составляет 48 780 метров. Из них 39 320 метров предназначены для питьевой воды, 9 460 метров - для технической. Они расположены в центральной части города, а также в парках и скверах. Расход воды на данных трубопроводах - 1700 кубических метров воды в сутки.

Как отметили чиновники, для более тщательного полива зелёных насаждений по периметру микрорайонов дополнительно необходимо 120 километров поливочного трубопровода. Ориентировочная стоимость составит 700 миллионов тенге.


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