Поливают даже засохшие деревья: в Атырау раскритиковали озеленительные работы

По словам активистов, на территории площадью 11 гектаров в микрорайоне Геолог некоторые высаженные деревья засохли, а участок зарос сорняками. Представитель подрядной организации, в свою очередь, объяснил, что трава играет важную роль в защите почвы, и рассказал о проводимых работах.

Общественные активисты осмотрели территорию в микрорайоне Геолог и ознакомились с состоянием высаженных деревьев. По их словам, здесь высажено более 9300 деревьев, однако часть саженцев засохла.

— Уход за деревьями здесь очень слабый. Много погибших деревьев. Их поливают даже после того, как они засохли. Это необходимо прекратить. Президент поручил экономить воду. Здесь должен быть контроль. Все сорняки необходимо убрать, нужен агроном, — сказал депутат Атырауского городского маслихата Руслан Кумискалиев.

Фото: Нурбиби Темиртасова/Kazinform

По словам представителя подрядной организации, на территории высажены клен, акация, робиния, карагач, а также около 600 абрикосовых и 600 яблоневых деревьев. Сейчас здесь проводится покос травы. Осенью планируется обработать деревья и внести удобрения. Представитель подрядчика не согласен с мнением о том, что наличие сорняков обязательно негативно влияет на деревья. По его словам, трава затеняет почву и способствует сохранению влаги. После покоса ее корни остаются в земле, со временем перегнивают и превращаются в гумус.

— Мы используем систему капельного орошения. На одно дерево подается около 80 литров воды в час. Трава создает естественную тень. После ее покоса корни остаются в почве. Со временем они перегнивают и превращаются в гумус. Это способствует формированию плодородного слоя почвы и предотвращает эрозию, — сказал представитель подрядной организации Дамир Тазабеков.

Фото: Нурбиби Темиртасова/Kazinform

Отметим, что в рамках меморандума, заключенного между акиматом и «Тенгизшевройл», подрядная компания должна ухаживать за высаженными на этой территории деревьями до 2028 года. По словам представителя «Тенгизшевройл», согласно договору, приживаемость деревьев должна составлять 100%. Все засохшие деревья будут заменены и вместо них высадят новые.

— Подрядчик обязан заменить каждое погибшее дерево и высадить новое. Эта работа будет проведена осенью, после того как деревья войдут в состояние покоя. Мы не оставляем подрядную компанию без контроля. Каждый месяц приезжаем и проверяем. Работа постоянно находится на контроле, — сказал советник отдела по связям с правительством и общественностью ТОО «Тенгизшевройл» Нураддин Омирбаев.

Фото: Нурбиби Темиртасова/Kazinform

Кроме того, компания с 2022 года проводит работы по озеленению в Жылыойском районе. Однако из-за засушливой местности и жаркого климата приживаемость деревьев там оказалась низкой. В «Тенгизшевройл» отметили, что в соответствии с условиями договора подрядчик обязан заменить засохшие деревья.

Напомним, в мае прокуратура сообщила, что исполнение меморандумов между ТШО, NCOC, «Эмбамунайгаз», Атырауским НПЗ и акиматом Атырауской области составляет от 0,4 до 18,5%. Один из представителей компаний связал низкие показатели с паводком двухлетней давности, другой заявил, что деревья не прижились на участках, выделенных акиматом.