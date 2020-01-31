Политсовет «Nur Otan» в марте рассмотрит ход реализации антикоррупционной программы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании политсовета «Nur Otan» в марте 2020 года рассмотрят ход реализации Программы противодействия коррупции. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек на заседании коллегии Агентства РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия «Nur Otan» на системной основе ведет работу по противодействию коррупции. Например, в 2014 году, после общественного обсуждения на заседании политсовета партии, была принята Программа противодействия коррупции до 2025 года. Позднее Программа стала основой для антикоррупционной стратегии Казахстана. По инициативе фракции партии «Nur Otan» были приняты законы о доступе к информации по противодействию коррупции, об общественных советах и другие. Сегодня автоматизировано более 80% государственных услуг, во всех регионах страны работают центры обслуживания населения, внедряются цифровые технологии. Открываются центры правоохранительных услуг по принципу «одного окна», – сказал Б.Байбек.

По его словам, ресурсы партии всех уровней направлены на формирование в обществе антикоррупционной культуры. Партия на постоянной основе проводит на своих площадках обсуждения вопросов противодействия коррупции с привлечением общественности.

Также Б. Байбек сообщил, что в марте текущего года пройдет расширенное заседание политсовета партии с участием Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Среди вопросов, которые будут рассмотрены политсоветом, будут антикоррупционная деятельность партии и поддержание внутрипартийной дисциплины. Будут рассмотрены результаты реализации первого этапа антикоррупционной Программы партии. В этом году начнется второй этап реализации Программы до 2025 года.