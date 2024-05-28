Полиция Парижа разгоняет крупный митинг в поддержку Палестины

В понедельник во французской столице состоялся крупный митинг в защиту Палестины и против действий Израиля в Рафах, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Около тысячи жителей Парижа собрались на площади Святого Августина. Протестующие держали флаги Палестины и скандировали лозунги в защиту палестинцев.

Ближе к вечеру участники митинга начали перемещаться по близлежащим улицам и полиция начала разгон участников массовой акции. В отдельных случаях силы правопорядка применили гранаты со слезоточивым газом.

Аналогичный митинг состоялся в Амстердаме, где также были отмечены стычки сторонников Палестины с полицией.