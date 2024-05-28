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    06:00, 28 Май 2024 | GMT +6

    Полиция Парижа разгоняет крупный митинг в поддержку Палестины

    Полиция Парижа разгоняет крупный митинг в поддержку Палестины
    Фото: LE MONDE

    В понедельник во французской столице состоялся крупный митинг в защиту Палестины и против действий Израиля в Рафах, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Около тысячи жителей Парижа собрались на площади Святого Августина. Протестующие держали флаги Палестины и скандировали лозунги в защиту палестинцев.

    Ближе к вечеру участники митинга начали перемещаться по близлежащим улицам и полиция начала разгон участников массовой акции. В отдельных случаях силы правопорядка применили гранаты со слезоточивым газом.

    Аналогичный митинг состоялся в Амстердаме, где также были отмечены стычки сторонников Палестины с полицией.

    Теги:
    Франция Палестина Протесты в мире Палестино-израильский конфликт
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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