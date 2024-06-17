Полиция открыла стрельбу по напавшему на фанатов сборной Нидерландов в Гамбурге

Полиция ФРГ применила оружие против мужчины с молотком и коктейлем Молотова в деревне болельщиков чемпионата Европы по футболу в Гамбурге,сообщает собственный корреспондент Kazinform.

По данным местной полиции, после 12 часов дня в воскресенье мужчина угрожал полиции строительным молотком и коктейлем Молотова.

Инцидент произошел в районе скопления нидерландских болельщиков, которые собрались на первый матч своей сборной с соперниками из Польши.

Вначале полиция применила против мужчины перцовый баллончик. Однако позже в агрессивного человека был произведен выстрел. Сообщается, что мужчину ранили в ногу, после чего его доставили на лечение.

Полиция не подозревает теракт. Инцидент также не имеет никакого отношения к чемпионату Европы по футболу. Поэтому не видят причин не допускать дальнейшего проведения футбольных матчей.

Сотни полицейских из стран-участниц Евросоюза находятся в Германии, чтобы помочь своим немецким коллегам.