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    19:54, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    Полиция открыла стрельбу по напавшему на фанатов сборной Нидерландов в Гамбурге

    Полиция открыла стрельбу по напавшему на фанатов сборной Нидерландов в Гамбурге
    Фото: BILD: Marco Zitzow / Noel Altendorf

    Полиция ФРГ применила оружие против мужчины с молотком и коктейлем Молотова в деревне болельщиков чемпионата Европы по футболу в Гамбурге,сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    По данным местной полиции, после 12 часов дня в воскресенье мужчина угрожал полиции строительным молотком и коктейлем Молотова.

    Инцидент произошел в районе скопления нидерландских болельщиков, которые собрались на первый матч своей сборной с соперниками из Польши.

    Вначале полиция применила против мужчины перцовый баллончик. Однако позже в агрессивного человека был произведен выстрел. Сообщается, что мужчину ранили в ногу, после чего его доставили на лечение.

    Полиция не подозревает теракт. Инцидент также не имеет никакого отношения к чемпионату Европы по футболу. Поэтому не видят причин не допускать дальнейшего проведения футбольных матчей.

    Сотни полицейских из стран-участниц Евросоюза находятся в Германии, чтобы помочь своим немецким коллегам.

    Теги:
    Футбол ЕВРО-2024 Полиция Нидерланды Германия Нападение
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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