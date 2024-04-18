Полиция охраняет 11 тысяч покинутых из-за паводка домов и объектов в РК

В подтопленных регионах патрулирование и дежурство идут в круглосуточном режиме. Стражи порядка проводят массированный рейд по поселкам, чтобы никто из местных жителей не остался в зоне возможного затопления. Для охраны оставленного имущества полицией оцеплены 59 пострадавших населённых пунктов. Фактов мародерства не допущено. Об этом на брифинге в СЦК сообщил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, передает корреспондент агентства Kazinform.

В МВД и региональных департаментах оперативные штабы продолжают работу в круглосуточном режиме.

– В спасательных и противопаводковых мероприятиях участвуют более 5,5 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, а также курсантов учебных заведений МВД. Задействовано 828 единиц техники полицейского ведомства. Нашими сотрудниками очищено свыше 10 тысяч метров арыков. Уложено 590 тысяч мешкотар, – рассказал Шынгыс Алекешев.

Он добавил, что под охраной органов внутренних дел сейчас находится 11 тысяч покинутых жилых домов и других объектов. Силами МВД на сегодняшний день эвакуировано более 32 тысяч человек. Организовано безопасное пребывание граждан в 104 крупных пунктах временного размещения.

Официальный представитель МВД РК отметил, что фактов гибели граждан именно по причине затопления домов и объектов не зарегистрировано.

– Касательно публикаций в СМИ и соцсетях по этому поводу, хотелось бы разъяснить следующее. В целом по республике на фоне весенних паводков зарегистрировано 5 фактов гибели. В Атырауской области – 4, а также 1 факт в Актюбинской области. Среди них несовершеннолетних нет. Причины во всех случаях - нарушение требований мер безопасности: кто-то решил самостоятельно переплыть реку; кто-то пытался после паводков, после эвакуации вернуться в зону затопления. По всем фактам проводятся проверки, ведется следствие, – объяснил Шынгыс Алекешев на площадке СЦК.

По его словам, в Туркестанской области таких фактов также не зарегистрировано.

МВД призывает строго соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования и рекомендации уполномоченных органов, а также оказывать содействие государственным органам.



