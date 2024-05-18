Полиция обнаружила пакет с кокаином в Капитолии США

Небольшой пакет с наркотическим веществом был обнаружен полицией Капитолия на техническом этаже административного здания, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Fox News.

Пакет с белым порошкообразным веществом, размером примерно один дюйм на один дюйм, был найден на полу второго этажа в Капитолии.

Фото: Fox News

Помещение, где был обнаружен подозрительный предмет, использовалось для хранения мебели и других принадлежностей. По данным полиции, этот коридор часто посещали различные подрядчики и сотрудники.

Полиция начала расследование и планирует проведение анализа ДНК.

Фото: Fox News

Обнаружение «порошкообразного белого вещества» произошло всего через 10 месяцев после того, как в Белом доме был обнаружен кокаин.

Так, 2 июля 2023 года белый порошок был обнаружен в Западном крыле, что вызвало эвакуацию персонала, а комплекс Белого дома был закрыт в целях безопасности. Вызванная пожарная служба округа Колумбия определила, что вещество неопасно. Как позже выяснилось, порошком был кокаин, а расследование причин и способа его проникновения в Белый дом еще не завершено.