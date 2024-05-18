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    03:00, 18 Май 2024 | GMT +6

    Полиция обнаружила пакет с кокаином в Капитолии США

    полиция Капитолия
    Фото: Fox News

    Небольшой пакет с наркотическим веществом был обнаружен полицией Капитолия на техническом этаже административного здания, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Fox News.

    Пакет с белым порошкообразным веществом, размером примерно один дюйм на один дюйм, был найден на полу второго этажа в Капитолии.

    пакетик с наркотиком обнаружили в Капитолии
    Фото: Fox News

    Помещение, где был обнаружен подозрительный предмет, использовалось для хранения мебели и других принадлежностей. По данным полиции, этот коридор часто посещали различные подрядчики и сотрудники.

    Полиция начала расследование и планирует проведение анализа ДНК.

    Наркотик обнаружили в здании Капитолия
    Фото: Fox News

    Обнаружение «порошкообразного белого вещества» произошло всего через 10 месяцев после того, как в Белом доме был обнаружен кокаин.

    Так, 2 июля 2023 года белый порошок был обнаружен в Западном крыле, что вызвало эвакуацию персонала, а комплекс Белого дома был закрыт в целях безопасности. Вызванная пожарная служба округа Колумбия определила, что вещество неопасно. Как позже выяснилось, порошком был кокаин, а расследование причин и способа его проникновения в Белый дом еще не завершено.

     

    Теги:
    Наркотики Происшествия Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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