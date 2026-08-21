Полиция начала реагировать на обращения казахстанцев в Threads

Казахстанские полицейские стали реагировать на обращения граждан, поступающие через социальные сети. Так, в рамках акции «Мы рядом. Спросите нас» рассмотрено 778 обращений, из них 334 — через платформу Threads, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Казахстанские полицейские обеспечивают прямую коммуникацию с гражданами в онлайн-формате. За период проведения акции поступило 778 обращений, из которых 334 были направлены через платформу Threads.

Поступавшие обращения различались по характеру и сложности. Одни требовали оперативного реагирования, другие — дополнительного изучения и взаимодействия с государственными и социальными службами. При необходимости обращения направлялись в соответствующие организации по компетенции.

Особое внимание полиция уделяла сообщениям о фактах семейного насилия, где требовалось не только предоставить информацию, но и принять конкретные меры.

По итогам рассмотрения 66 обращений были направлены в центры поддержки семьи для оказания необходимой помощи.

В МВД отметили, что такой формат взаимодействия позволяет оперативнее выявлять проблемы на ранней стадии, в том числе требующие вмешательства не только полиции, и совместно с другими службами оказывать необходимую помощь.

Ранее сообщалось, в области Абай дроны помогают полиции выявлять нарушения ПДД.