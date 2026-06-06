Полиция Казахстана помогла разыскать 345 преступников по запросам стран ШОС

В Бишкеке состоялось Совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных ведомств стран ШОС, представители Генерального секретариата Интерпола, Секретариата ШОС и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ.

В рамках форума Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с главами делегаций и представителями международных организаций.

Казахстанскую делегацию возглавил министр внутренних дел Ержан Саденов.

Основной темой заседания стало расширение взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, экстремизмом, терроризмом и киберпреступностью. Отдельное внимание участники уделили противодействию преступлениям, совершаемым с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта.

По словам Ержана Саденова, в 2026 году по запросам государств — участников ШОС полицией Казахстана были разысканы 345 преступников. В свою очередь на территории стран ШОС для Казахстана задержаны 49 разыскиваемых лиц, а также исполнены 366 запросов о правовой помощи.

Кроме того, правоохранительными органами пресечена деятельность трех транснациональных организованных преступных групп, занимавшихся производством и сбытом наркотиков.

По итогам совещания подписан протокол, предусматривающий дальнейшее развитие сотрудничества, проведение совместных операций, обмен опытом и укрепление взаимодействия между компетентными органами государств — членов ШОС.

На полях мероприятия Ержан Саденов также провел двусторонние встречи с министром внутренних дел Пакистана Мохсин Накви и государственным министром внутренних дел Индии Нитьянанда Рай.

Ранее Казахстан предложил создать платформу ШОС для борьбы с интернет-мошенничеством.