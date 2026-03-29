    12:34, 29 Март 2026 | GMT +5

    Полиция Италии обнаружила подпольный серпентарий: преступники использовали рептилий для запугивания жертв

    На юге Италии полиция обнаружила в жилом доме подпольный серпентарий, обитателей которого использовали в своих целях мошенники. Выйти на след его хозяина не удалось, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    змея
    Фото: Kazinform

    Анаконды, удавы и кайманы были обнаружены в подвале одного из домов в городе Бари на юге Италии. Полиция, проводившая рейд в жилом квартале и обнаружившая потайную «комнату рептилий», сообщила, что экзотические и опасные пресмыкающиеся используются местными мошенниками для запугивания своих жертв.

    В результате операции были обнаружены две зеленые анаконды длиной около пяти метров и весом около 60 килограммов и очковый кайман размером более 1,5 метра.

    — Очковый кайман является диким хищником с чрезвычайно мощными челюстями и потенциально агрессивным поведением и представляет собой реальную угрозу общественной безопасности, — говорится в заявлении полиции.

    По словам властей, в подпольном террариуме был обнаружен и азиатский водяной варан — ящерица «значительных размеров, с когтями и потенциально опасным укусом».

    Полиция также изъяла желтую анаконду, боливийскую анаконду, четырех бирманских питонов длиной около трех метров каждый и четырех обыкновенных удавов.

    Рептилий держал «человек с многочисленными судимостями, которого в настоящее время невозможно отследить», говорится в заявлении.

    — Владение экзотическими и особо опасными животными в криминальных условиях — явление, вызывающее серьезную социальную озабоченность, — заявили в полиции.

    В полиции отметимли, что в ряде случаев эти животные используются как инструменты запугивания или как демонстрация криминальной власти в районах Италии.

     

    Зарина Жакупова
