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    23:11, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Мать брошенного младенца ищут в Караганде

    младенец
    Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

    В Центр оперативного управления полиции города Караганды поступил звонок от мужчины, что у подъезда одного из домов Юго-Восточного сектора города лежит ребенок. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.kz. 

    Прибывшим нарядом полиции был найден и спасен от обморожения новорожденный мальчик.

    — Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и мать ребенка. Мальчик передан врачам скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности, — сообщили в ДП.

    Теги:
    Полицейские Регионы Казахстана Регионы полиция Карагандинская область Происшествия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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