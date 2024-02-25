23:11, 24 Февраль 2024 | GMT +6
Мать брошенного младенца ищут в Караганде
В Центр оперативного управления полиции города Караганды поступил звонок от мужчины, что у подъезда одного из домов Юго-Восточного сектора города лежит ребенок. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.kz.
Прибывшим нарядом полиции был найден и спасен от обморожения новорожденный мальчик.
— Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и мать ребенка. Мальчик передан врачам скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности, — сообщили в ДП.