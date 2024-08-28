Полицейский развозил наркотики на служебной машине в Костанае

Уголовное дело рассмотрели в суде Костанайской области. Мужчина обвинялся в распространении и хранении наркотических веществ. Своим служебным положением он пользовался при совершении преступления, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель начальника отдела по борьбе с наркопреступностью полиции Костаная был уличен в сбыте психотропных веществ. В его автомобиле при обыске были обнаружены и изъяты гашиш и меткатинон, которые он незаконно хранил и перевозил с целью сбыта в особо крупном размере.

Кроме того, он привлек невинных лиц к этому преступлению, используя давление. Подсудимый не признал свою вину и вместе с защитниками требовал оправдания, утверждая, что преступления не было. Однако его вина была полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами и видеоматериалами следственных действий, заключениями экспертиз и другими материалами дела.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с пожизненным запретом на занятие должностей на госслужбе, а также лишил специального звания «капитан полиции». Приговор пока не вступил в законную силу.