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    17:49, 28 Август 2024 | GMT +6

    Полицейский развозил наркотики на служебной машине в Костанае

    бұзақылық
    Фото: акимат Астаны

    Уголовное дело рассмотрели в суде Костанайской области. Мужчина обвинялся в распространении и хранении наркотических веществ. Своим служебным положением он пользовался при совершении преступления, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Заместитель начальника отдела по борьбе с наркопреступностью полиции Костаная был уличен в сбыте психотропных веществ. В его автомобиле при обыске были обнаружены и изъяты гашиш и меткатинон, которые он незаконно хранил и перевозил с целью сбыта в особо крупном размере.

    Кроме того, он привлек невинных лиц к этому преступлению, используя давление. Подсудимый не признал свою вину и вместе с защитниками требовал оправдания, утверждая, что преступления не было. Однако его вина была полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами и видеоматериалами следственных действий, заключениями экспертиз и другими материалами дела.

    Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с пожизненным запретом на занятие должностей на госслужбе, а также лишил специального звания «капитан полиции». Приговор пока не вступил в законную силу.

    Теги:
    Наркотики Полицейские Борьба с наркотиками Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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