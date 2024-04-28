Полицейский расстрелял своих коллег в Турции

В Адыямане полицейский напал на своих коллег, дежуривших в полицейском участке. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал Haber.

Инцидент произошел в полицейском участке Адыяман-Алтыншехир. Предположительно, дежуривший в отделении полиции по неизвестной причине выстрелил из пистолета в других дежуривших полицейских. После инцидента стало известно, что есть раненые сотрудники полиции, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что двое полицейских, которые получили серьезные ранения в результате нападения и были доставлены в больницу, где скончались.

— По факту возбуждено судебное и административное расследование, — заявили в администрации города.

Виновник инцидента получил ранение в ногу и находится под стражей.