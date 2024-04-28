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    08:13, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Полицейский расстрелял своих коллег в Турции

    нападение в Турции
    Фото: Haber

    В Адыямане полицейский напал на своих коллег, дежуривших в полицейском участке. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на телеканал Haber.

    Инцидент произошел в полицейском участке Адыяман-Алтыншехир. Предположительно, дежуривший в отделении полиции по неизвестной причине выстрелил из пистолета в других дежуривших полицейских. После инцидента стало известно, что есть раненые сотрудники полиции, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии. 

    Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что двое полицейских, которые получили серьезные ранения в результате нападения и были доставлены в больницу, где скончались.

    — По факту возбуждено судебное и административное расследование, — заявили в администрации города.

    Виновник инцидента получил ранение в ногу и находится под стражей. 

    Теги:
    Турция Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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