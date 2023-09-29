Полицейский покровительствовал массажному салону в Шымкенте

В Межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, обвиненного по части 1-1 статьи 366 УК (получение взятки сотрудником правоохранительных органов). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба суда.

Судебное разбирательство проводилось в сокращенном порядке с участием подсудимого, его адвоката и прокурора.

В июне 2023 года подсудимый, являясь сотрудником правоохранительных органов, получил от владельца массажного салона, предоставлявшего запрещенные виды услуг, взятку в размере 120 000 тенге за свое покровительство.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, выпиской по счетам АО «Kaspi Bank», а также другими материалами уголовного дела, добытые органом уголовного преследования.

Санкция статьи 366 части 3 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки.

Поскольку досудебное расследование по данному делу проводилось в ускоренном порядке, суд также учел требования части 3 статьи 55 УК, согласно которому по делам ускоренного досудебного расследования, а также делам, по которым выполнены все условия процессуального соглашения, срок или размер основного вида наказания за совершенное уголовное правонарушение не может превышать половину максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При назначении наказания суд учел чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей у подсудимого, а также совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую присягу и профессиональную клятву.

Приговором суда подсудимый А. признан виновным по части 1-1 статьи 366 УК, ему назначено наказание в виде штрафа в размере двадцатипятикратной суммы взятки, то есть 3 000 000 тенге.

Одновременно приговором суда он пожизненно лишен права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, а так же подсудимый был лишен специального звания майора полиции.

Приговор суда вступил с законную силу.