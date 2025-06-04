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    14:25, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Полицейский из Шымкента стал интернет-сенсацией

    «Машина останавливает машины» — так отзываются пользователи соцсетей о майоре полиции Куаныше Сарсенове, герое вирусного видео из Шымкента. За внезапной популярностью — 20 лет службы, пятеро детей и железная дисциплина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Полицейский из Шымкента стал интернет-сенсацией
    Фото: Kazinform

    Видео с полицейским из Шымкента стремительно набрало популярность в TikTok. Его уверенная осанка, спортивная подготовка и невозмутимость при общении с водителями люксовых автомобилей впечатлили пользователей.

    Комментарии не остались без восклицаний: «машина останавливает машины», «рады, что есть такие полицейские-спортсмены», «все бы такие же мощные были».

    Корреспонденты Kazinform нашли самого героя. Им оказался Куаныш Сарсенов, майор полиции, служащий в патрульной службе Шымкента. Мужчине в июле исполнится 44 года. Он — многодетный отец, кандидат в мастера спорта по боксу и сотрудник правоохранительных органов с 20-летним стажем.

    — Куаныш Ермекбаевич, Вы стали звездой интернета. Как к этому относитесь?

    — Коллеги показали видео. Честно говоря, не ожидал такого интереса. Просто выполнял свою работу, как обычно.

    — Что почувствовали, увидев миллионы просмотров и положительные комментарии?

    — Я удивился и немного смутился из-за такого внимания, но приятно, что людям понравилось. Вижу в этом хороший знак — значит, полиция может вызывать не только доверие, но и живой интерес.

    Профессию полицейского я выбрал еще в юности, четко зная, что хочу посвятить себя службе во благо общества. Хотел быть полезным, защищать порядок и справедливость. Уважение к форме и закону сформировалось у меня с детства — оно всегда присутствовало в нашей семье.

    За годы службы был отмечен благодарственными письмами от руководства, грамотами за добросовестное исполнение обязанностей и ведомственной медалью.

    — Пользователи отмечают Вашу физическую форму и осанку. Это результат службы или образа жизни?

    — Спорт со мной с детства. Долгое время занимался боксом, участвовал в республиканских соревнованиях, есть призовые места. Сейчас тренируюсь три раза в неделю — это уже образ жизни. Форма важна не только для здоровья, но и для профессиональной деятельности.

    — Бывали ситуации, когда Ваша физическая подготовка выручала на дежурстве?

    — Не раз. Иногда приходится догонять нарушителей, участвовать в задержании. Здесь важны реакция, сила и выносливость.

    — А дома Вас считают героем, как в интернете?

    — Нет, дома я просто сын, муж и отец. Для родных главное — чтобы я возвращался живым и здоровым. Хотя жена уже шутит, что теперь ко мне будут подходить для селфи.

    — Вы многодетный отец. Как сочетаете семью и напряженную службу?

    — У нас с супругой растут три сына и две дочери. Это требует времени и сил, но стараюсь быть рядом. Мои дети знают, чем я занимаюсь, и гордятся мной. Это много значит.

    — Будете ли вести страницы в соцсетях?

    — Сейчас я не зарегистрирован ни в одной из соцсетей. Но если это поможет людям лучше понять работу полицейских — почему бы и нет.

    — Что хотели бы сказать молодежи, которая вдохновилась вашим видео?

    — Быть сильным — значит быть дисциплинированным. Занимайтесь спортом, уважайте закон и всегда сохраняйте самообладание. Настоящая сила — в выдержке.

    Ранее о гвардейцах-героях рассказали в Национальной гвардии МВД РК. Военнослужащие, ежедневно выходя на маршруты патрулирования, защищают, спасают и оказывают помощь в критических ситуациях.

    Теги:
    Соцсети Полиция Шымкент Профессии
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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