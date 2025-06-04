Полицейский из Шымкента стал интернет-сенсацией

Видео с полицейским из Шымкента стремительно набрало популярность в TikTok. Его уверенная осанка, спортивная подготовка и невозмутимость при общении с водителями люксовых автомобилей впечатлили пользователей.

Комментарии не остались без восклицаний: «машина останавливает машины», «рады, что есть такие полицейские-спортсмены», «все бы такие же мощные были».

Корреспонденты Kazinform нашли самого героя. Им оказался Куаныш Сарсенов, майор полиции, служащий в патрульной службе Шымкента. Мужчине в июле исполнится 44 года. Он — многодетный отец, кандидат в мастера спорта по боксу и сотрудник правоохранительных органов с 20-летним стажем.

— Куаныш Ермекбаевич, Вы стали звездой интернета. Как к этому относитесь?

— Коллеги показали видео. Честно говоря, не ожидал такого интереса. Просто выполнял свою работу, как обычно.

— Что почувствовали, увидев миллионы просмотров и положительные комментарии?

— Я удивился и немного смутился из-за такого внимания, но приятно, что людям понравилось. Вижу в этом хороший знак — значит, полиция может вызывать не только доверие, но и живой интерес.

Профессию полицейского я выбрал еще в юности, четко зная, что хочу посвятить себя службе во благо общества. Хотел быть полезным, защищать порядок и справедливость. Уважение к форме и закону сформировалось у меня с детства — оно всегда присутствовало в нашей семье.

За годы службы был отмечен благодарственными письмами от руководства, грамотами за добросовестное исполнение обязанностей и ведомственной медалью.

— Пользователи отмечают Вашу физическую форму и осанку. Это результат службы или образа жизни?

— Спорт со мной с детства. Долгое время занимался боксом, участвовал в республиканских соревнованиях, есть призовые места. Сейчас тренируюсь три раза в неделю — это уже образ жизни. Форма важна не только для здоровья, но и для профессиональной деятельности.

— Бывали ситуации, когда Ваша физическая подготовка выручала на дежурстве?

— Не раз. Иногда приходится догонять нарушителей, участвовать в задержании. Здесь важны реакция, сила и выносливость.

— А дома Вас считают героем, как в интернете?

— Нет, дома я просто сын, муж и отец. Для родных главное — чтобы я возвращался живым и здоровым. Хотя жена уже шутит, что теперь ко мне будут подходить для селфи.

— Вы многодетный отец. Как сочетаете семью и напряженную службу?

— У нас с супругой растут три сына и две дочери. Это требует времени и сил, но стараюсь быть рядом. Мои дети знают, чем я занимаюсь, и гордятся мной. Это много значит.

— Будете ли вести страницы в соцсетях?

— Сейчас я не зарегистрирован ни в одной из соцсетей. Но если это поможет людям лучше понять работу полицейских — почему бы и нет.

— Что хотели бы сказать молодежи, которая вдохновилась вашим видео?

— Быть сильным — значит быть дисциплинированным. Занимайтесь спортом, уважайте закон и всегда сохраняйте самообладание. Настоящая сила — в выдержке.

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