Полицейский донес на спине до лодки больного мальчика

Около 09:00 в районе Подгоры в Петропавловске помощь полицейских потребовалась мамлютским медикам. Они везли в город 14-летнего мальчика с аппендицитом. Карета «скорой помощи» проехала мост, но дальше продвинуться не смогла: паводок превратил улицу Потанина в бурную реку, передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент полиции СКО.

Один из полицейских, несущих дежурство в зоне затопления, оперуполномоченный второго отдела полиции УП г. Петропавловска Быржан Бакиров посадил мальчика на спину.

Преодолевая сильное течение, донёс его до лодки — единственного транспорта, пригодного для передвижения по Подгоре. Также в лодке нашлось место для матери ребёнка и медработника из Мамлютки. Они были оперативно переданы работникам детской областной больницы, которые дожидались юного пациента у кромки воды.