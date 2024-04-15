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    15:05, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Полицейский донес на спине до лодки больного мальчика

    Полицейский донес на спине до лодки больного мальчика
    Фото: кадр из видео

    Около 09:00 в районе Подгоры в Петропавловске помощь полицейских потребовалась мамлютским медикам. Они везли в город 14-летнего мальчика с аппендицитом. Карета «скорой помощи» проехала мост, но дальше продвинуться не смогла: паводок превратил улицу Потанина в бурную реку, передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент полиции СКО.

    Один из полицейских, несущих дежурство в зоне затопления, оперуполномоченный второго отдела полиции УП г. Петропавловска Быржан Бакиров посадил мальчика на спину. 

    Преодолевая сильное течение, донёс его до лодки — единственного транспорта, пригодного для передвижения по Подгоре. Также в лодке нашлось место для матери ребёнка и медработника из Мамлютки. Они были оперативно переданы работникам детской областной больницы, которые дожидались юного пациента у кромки воды.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Спасение СКО Регионы Казахстана Эвакуация Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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