Полицейские задержали похитившего со счетов карагандинки более 6 млн тенге афериста  

Карагандинские полицейские расследуют дела по мошенничеству, по которым со счетов жертв обмана аферисты сняли более 10 млн тенге. Одного из мошенников задержали, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды поступило заявление от 32-летней жительницы города. Женщина сообщила, что стала жертвой неизвестного интернет-мошенника.

- Злоумышленник по одному из мессенджеров связался с ней и предложил заработать, зарегистрировавшись на предложенных им сайтах. Доводы неизвестного показались заявительнице убедительными, она приняла условия и зарегистрировалась. При этом женщина отправила все свои данные и номера принадлежащих ей счетов. Вскоре они оказались «пустыми» - аферист, похитив более 6 млн тенге, перестал выходить на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемого – 24-летнего жителя Костанайской области. Он дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

На данный момент по делу ведется досудебное расследование. Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Ещё один факт, имеющий отношение к интернет-мошенничеству, расследуют в Кировском отделе полиции УП города Караганды. К ним обратилась 59-летняя женщина. По ее словам, она прекрасно знала, к каким уловкам прибегают интернет-мошенники. О таких преступниках женщину ранее уже предупреждали сотрудники полиции. Да и сама она рассказывала своим коллегам об участившихся случаях мошенничества. Но тем не менее получилось так, что пошла на поводу у неизвестного афериста.

Потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Он заявил, что кто-то пытается взять кредит на ее имя сразу в двух финансовых учреждениях. Разговор длился почти два часа. Женщина призналась, что за это время психологически доверилась аферисту и следовала его инструкциям. На следующий день она узнала, что с ее счетов похищены денежные средства на общую сумму 4,5 млн тенге.