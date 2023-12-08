Полицейские взыщут более 2 млн тенге за предоставление помещений под притон в области Абай
Полицейские области Абай взыщут более 2 млн тенге за предоставление помещений под притон, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
В департаменте полиции сообщили, что с начало текущего года управлением по борьбе с организованной преступностью ДП области на территории города в результате оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов торговли людьми, сводничества и притонасодержания, в ходе отработок банных комплексов всего выявлено 7 уголовных правонарушении по статье 309 части 1 УК (организация или содержание притонов для занятий проституцией и сводничество)
— Направлены в суд – 5, ведется досудебное расследование по 2 преступлениям. За предоставление помещений заведомо для занятий проституцией и сводничества привлечены к административной ответственности 6 лиц по статье 450 КоАП (наложено 100 МРП штраф на общую сумму 2 млн 70 тыс. тенге) и 22 лица по статье 449 КоАП (приставание в общественных местах), — говорится в сообщении ДП.