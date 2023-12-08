Полицейские взыщут более 2 млн тенге за предоставление помещений под притон в области Абай

Полицейские области Абай взыщут более 2 млн тенге за предоставление помещений под притон, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В департаменте полиции сообщили, что с начало текущего года управлением по борьбе с организованной преступностью ДП области на территории города в результате оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов торговли людьми, сводничества и притонасодержания, в ходе отработок банных комплексов всего выявлено 7 уголовных правонарушении по статье 309 части 1 УК (организация или содержание притонов для занятий проституцией и сводничество)