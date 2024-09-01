Полицейские провели урок безопасности в школах Караганды

В День знаний карагандинские полицейские провели урок безопасности в школах и гимназиях города. Стражи порядка рассказали детям о правилах дорожного движения и в целом о безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сотрудники ДП Карагандинской области 1 сентября встретились с учениками школы-гимназии имени Сакена Сейфуллина. Заместитель начальника ДП области Даурен Ибраев провел урок безопасности среди старшеклассников. Он рассказал о том, как необходимо вести себя в обществе. Кроме того, напомнил о правилах, которые могут обезопасить от мошенников.

— Для нас, полицейских безопасность детей — превыше всего. С началом учебного года патрулирование возле учебных заведений усиливается. Все это делается для того, чтобы обезопасить детей не только от ДТП, но и от других инцидентов. Сотрудники ювенальной полиции тоже усердно работают для профилактики правонарушений несовершеннолетними. Поздравляю всех учащихся с началом учебного года! Успехов в учебе, — пожелал Даурен Ибраев.

После линейки сотрудники ювенальной полиции побеседовали с первоклассниками. Тема наиболее актуальная — соблюдение правил дорожного движения. Дети, для которых это было первое занятие в их жизни, узнали, как необходимо правильно переходить дорогу, на что при этом обращать внимание. А при встрече с незнакомыми людьми проявлять бдительность и осторожность.

Для закрепления полученных знаний полицейские вручили первоклассникам раскраски по правилам дорожного движения.

Фото: ДП Карагандинской области

С первоклассниками провели встречу и юные инспектора дороги. В первый день учебного года в гимназии № 95 города Караганды с основами правил дорожного движения выступили юные инспектора дороги «Сирена».

ЮИД — это объединения школьников, которые создаются с целью совершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди детей и подростков, воспитания у них высокой транспортной культуры, коллективизма, а также оказания содействия в изучении детьми правил дорожного движения, безопасного поведения на улицах и дорогах.

ЮИД «Сирена» являются помощниками полицейских по пропаганде правил дорожного движения.

Для учеников 1-х классов юные инспектора показали концертную программу по профилактике дорожно-транспортных правонарушений. После с участием полицейского проверили знание ПДД: собирали пазлы — дорожные знаки, с помощью воздушных шаров- сигналы светофора.

— Родители будьте примером для своих детей, — обратилась с просьбой участница ЮИД «Сирена » ученица 7 класса гимназии № 95 Арайлым Копбаева.

Фото: ДП Карагандинской области

Фото: ДП Карагандинской области