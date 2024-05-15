Полицейские пресекли продажу «синтетики» через интернет в ВКО

Житель города Усть-Каменогорска сбывал синтетические наркотики с помощью мессенджеров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские задержали 35-летнего жителя Усть-Каменогорска, который подозревается в распространении наркотических веществ в особо крупном размере.

Стражи порядка изъяли у него сверток, обмотанный цветным скотчем, наполненный веществом в виде порошка и гранул, прозрачный zip-пакет с надписью «100 г меф».

В доме подозреваемого полицейские обнаружили пакеты, рулоны фольги, электронные весы и изоленты, которые он использовал для фасовки наркотиков. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является психотропным веществом «мефедрон».

По факту возбуждено уголовное дело. Закладчик с санкции суда арестован. Проводятся следственные действия.





