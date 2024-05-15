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    13:30, 15 Май 2024 | GMT +6

    Полицейские пресекли продажу «синтетики» через интернет в ВКО

    наркотики, синтетика, полиция
    Фото: Polisia.kz

    Житель города Усть-Каменогорска сбывал синтетические наркотики с помощью мессенджеров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    Полицейские задержали 35-летнего жителя Усть-Каменогорска, который подозревается в распространении наркотических веществ в особо крупном размере.

    Стражи порядка изъяли у него сверток, обмотанный цветным скотчем, наполненный веществом в виде порошка и гранул, прозрачный zip-пакет с надписью «100 г меф».

    В доме подозреваемого полицейские обнаружили пакеты, рулоны фольги, электронные весы и изоленты, которые он использовал для фасовки наркотиков. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является психотропным веществом «мефедрон». 

    По факту возбуждено уголовное дело. Закладчик с санкции суда арестован. Проводятся следственные действия.



    Теги:
    МВД РК Наркотики Полицейские Закон и право Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Полиция Борьба с наркотиками Синтетика Видео Усть-Каменогорск
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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