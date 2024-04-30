Полицейские охраняют 10,4 тысячи покинутых жилых домов в подтопленных регионах РК

В спасательных и противопаводковых мероприятиях участвуют более 3,6 тысячи сотрудников и военнослужащих, а также курсантов учебных заведений МВД. Задействовано 590 единиц служебной техники. Об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, передает корреспондент агентства Kazinform.

В подтопленных регионах патрулирование и дежурства идут в круглосуточном режиме. Стражи порядка проводят массированные рейды по поселкам, чтобы никто из местных жителей не остался в зоне возможного затопления. Для охраны оставленного имущества полицией оцеплены 54 населенных пунктов. Под охраной полиции сейчас находится 10 416 покинутых жилых домов и других объектов.

Представитель МВД РК отметил самоотверженность сотрудников полиции от рядового до полковника при спасении людей.

— Так, в СКО полицейские спасли из бурного потока воды 2 парней. В поселок Кожевенный под Петропавловском вода пришла стремительно. К этому времени населенный пункт покидали последние полицейские, которые занимались эвакуацией населения. Для того чтобы убедиться, что все гражданские и подчиненные покинули место бедствия, начальник полиции Петропавловска Марат Жумалиев, заместители начальника областного департамента Аскар Мухаметкалиев и Айдос Идрисов решили совершить контрольный объезд на КамАЗе. Заметив вдалеке двоих мужчин, которые из-за сильного течения не могли выбраться самостоятельно, они направились к ним. В тот момент уровень воды в поселке уже достиг 1,5 метра. Полицейские, подобравшись к ним ближе в прибывающем потоке, спустились в ледяную воду по пояс и затащили в кабину. Вырученными оказались братья Юрий и Николай Закатырины, у которых от холода свело руки, — рассказал Шынгыс Алекешев.

По его словам, на дачах Уральска недалеко от реки из-за прорыва возводимой дамбы течением унесло мужчину. Уральский полицейский Амиржан Бирлесов, который был задействован в аварийно-спасательных работах, бросился в ледяную воду и спас мужчину. Выбраться им помогли военнослужащие Национальной гвардии и граждане.

— Не дожидаясь приезда спасателей, из-за быстрого повышения уровня воды участковый инспектор Бескарагайского района области Абай Уланат Шаянбаев провел эвакуацию своих жителей в селе Бозтал. Используя погрузчик дорожной службы, он подъезжал к домам, где проживали семьи с маленькими детьми и пожилые одинокие люди, вызволял людей из подтопленных зон. Кто не мог самостоятельно идти — сельский участковый переносил их до специальной техники на спине. Уланат более 6 лет работает участковым в данном округе и всегда старается придти на помощь к своим гражданам, — добавил представитель ведомства на площадке в СЦК.

Министерство внутренних дел обратилось к населению с просьбой отнестись с пониманием и оказывать содействие мероприятиям, которые проводятся для защиты жизни и здоровья, безопасности и сохранности имущества жителей регионов со сложной паводковой ситуацией.

В ходе брифинга стало известно, что сотрудники органов внутренних дел помогают МЧС и местным органам в очистке арыков. Всего очищено 10 тысяч метров арыков. Уложено более 980 тысяч мешкотар.

Эвакуировано на сегодняшний день 32 тысяч человек. Из зон подтопления патрульными экипажами сопровождено 6 тысяч единиц автотранспорта.