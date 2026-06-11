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    Полицейские нашли десятки нарушителей и нелегальных работников в Костанайской области

    В Костанайской области за два дня республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2026» выявили более 170 нарушений миграционного законодательства. По итогам проверок из страны выдворены четыре иностранных гражданина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мигранты иностранцы
    Фото: Polisia.kz

    Как сообщили в полиции, основную часть выявленных нарушений составили факты несоблюдения правил пребывания иностранцев на территории Казахстана.

    К административной ответственности привлечены 107 иностранных граждан за нарушение правил пребывания в республике. Еще 54 казахстанца наказаны за несвоевременное уведомление органов внутренних дел о проживании у них иностранных граждан. Кроме того, 12 работодателей привлечены к ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы.

    В рамках операции полицейские проводят подворные и поквартирные обходы, проверяют общежития, дачные массивы, рынки и отдаленные места возможного пребывания иностранцев, включая крестьянские хозяйства, полевые станы и дальние отгоны.

    Так, 9 июня на одном из строительных объектов Костаная выявили 11 граждан ближнего зарубежья, которые незаконно работали на строительстве многоэтажного жилого дома. При этом разрешение предусматривало трудовую деятельность только в домашнем хозяйстве у физических лиц.

    Также в областном центре полицейские установили 28-летнего гражданина одного из соседних государств, который с июня 2025 года скрывался от правоохранительных органов и не исполнял решение суда о выдворении за пределы Казахстана. 8 июня нарушитель был задержан. Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная санкционировал в отношении него меры превентивного ограничения свободы передвижения сроком до 30 суток с последующим принудительным выдворением.

    В настоящее время иностранный гражданин помещен в спецприемник Костаная. Решается вопрос о его сопровождении сотрудниками полиции до государственной границы для контролируемого выезда за пределы страны.

    Ранее стало известно, что Грузия ужесточает правила получения ВНЖ.

    Полиция Костанайская область Мигранты Костанай Трудовые мигранты
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор