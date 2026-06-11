Полицейские нашли десятки нарушителей и нелегальных работников в Костанайской области

В Костанайской области за два дня республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2026» выявили более 170 нарушений миграционного законодательства. По итогам проверок из страны выдворены четыре иностранных гражданина, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в полиции, основную часть выявленных нарушений составили факты несоблюдения правил пребывания иностранцев на территории Казахстана.

К административной ответственности привлечены 107 иностранных граждан за нарушение правил пребывания в республике. Еще 54 казахстанца наказаны за несвоевременное уведомление органов внутренних дел о проживании у них иностранных граждан. Кроме того, 12 работодателей привлечены к ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы.

В рамках операции полицейские проводят подворные и поквартирные обходы, проверяют общежития, дачные массивы, рынки и отдаленные места возможного пребывания иностранцев, включая крестьянские хозяйства, полевые станы и дальние отгоны.

Так, 9 июня на одном из строительных объектов Костаная выявили 11 граждан ближнего зарубежья, которые незаконно работали на строительстве многоэтажного жилого дома. При этом разрешение предусматривало трудовую деятельность только в домашнем хозяйстве у физических лиц.

Также в областном центре полицейские установили 28-летнего гражданина одного из соседних государств, который с июня 2025 года скрывался от правоохранительных органов и не исполнял решение суда о выдворении за пределы Казахстана. 8 июня нарушитель был задержан. Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная санкционировал в отношении него меры превентивного ограничения свободы передвижения сроком до 30 суток с последующим принудительным выдворением.

В настоящее время иностранный гражданин помещен в спецприемник Костаная. Решается вопрос о его сопровождении сотрудниками полиции до государственной границы для контролируемого выезда за пределы страны.

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