Полицейские ликвидировали группу вымогателей в Актобе: задержаны семь человек

В Актобе сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали семерых подозреваемых, которых следствие считает причастными к вымогательствам и грабежам. По версии полиции, злоумышленники избили мужчину, заставили его оформить кредит и завладели 700 тысячами тенге, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Актюбинской области при поддержке бойцов специального подразделения пресекли деятельность группы, состоявшей из лиц маргинальной среды. Их подозревают в совершении вымогательств и грабежей в отношении жителей Актобе.

По данным следствия, 17 июня подозреваемые, применяя физическое насилие под предлогом взыскания несуществующего долга, вынудили потерпевшего оформить кредит и снять деньги с депозитного счета. После этого они незаконно завладели 700 тысячами тенге, причинив мужчине значительный материальный ущерб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности и задержали семерых подозреваемых. Все они доставлены в органы внутренних дел.

Проводится досудебное расследование по статье «Вымогательство». Следователи начали необходимые процессуальные действия для закрепления доказательственной базы.

В настоящее время полицейские проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Актюбинской области.