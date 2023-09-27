Полицейские Астаны раскрыли преступления на 2,6 млрд тенге с начала года

В текущем году в столице зарегистрировано более 3 600 уголовных правонарушений, совершаемых с использованием информационных технологий, рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Астаны Дастан Калиев на брифинге в Службе коммуникаций города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Астане раскрыто 650 правонарушений, ущерб превышает 2 млрд 600 млн тенге. В республиканском масштабе зарегистрировано более 13 700 фактов интернет-мошенничества. Начальник ДП Астаны отметил, что каждое 4 интернет-мошенничество совершается в отношении жителей Астаны.

- Как показывает практика, не каждый пострадавший от рук злоумышленников обращается в правоохранительные органы. Соответственно, реальные цифры значительно больше озвученного и какова статистика остается только догадываться. Злоумышленники обманывают людей из разных групп и возрастов. Пожилые люди зачастую мало знакомы с новыми технологиями и оказываются менее осторожными, – сказал Дастан Калиев.

В ходе брифинга, спикеры напомнили основные схемы различных мошенников:

Звонки от имени сотрудников службы безопасности банков либо правоохранительных органов, которые оповещают о якобы проводимых несанкционированных, мошеннических операциях с использованием банковских счетов либо оформлении займов на имя потенциальных жертв. Начальник столичного ДП советует прервать разговор и сообщить об этом в полицию.

- Ни в коем случае не поддаваться панике, так как в первую очередь мошенники попытаются навести страх и дезориентировать собеседника, получить все возможные сведения по банковским счетам и поступившим СМС-сообщениям. Не устанавливать какие-либо приложения, тем более для дистанционного управления Вашими устройствами (AnyDesk, RustDesk, TeamViewer и т.п.), – уточнил Дастан Калиев.

Мнимая реализация различных товаров и услуг в социальных сетях и торговых площадках. Мошенники всяческим образом просят перевести денежные средства в качестве предоплаты. Лучше отказаться от таких сделок, до тех пор, пока не увидите товар своими глазами, в противном случае можно остаться без своих сбережений.

3) Использование фишинговых сайтов нацелено на сбор персональных данных и банковских сведений.

- К примеру, Вы выложили объявление на одном из сайтов, и к Вам обращается ранее незнакомый человек и просит оформить доставку. После чего он направляет ссылку для оформления. Перейдя по ссылке, будет предложено ввести Ваши ФИО, год рождения, номер банковской карты, срок действия и CVV-код. После заполнения начинается списывание денежных средств с банковской карты, - добавил Калиев.

4) Инвестирование в криптовалюту, ценные бумаги. В этом направлении есть и недоброжелатели, которые зарабатывают обманным путем, пользуясь неграмотностью в данном направлении.

- К примеру, в социальных сетях Вы увидели рекламу, где предлагается заработать на покупке и продаже акций или крипто валют. С Вами созванивается злоумышленник, представляется сотрудником Национальной компании либо другой организации, якобы предоставляющей услуги брокеров. Заманивают выгодными предложениями, уговаривают внести денежные средства, для начала небольшие суммы. Через несколько дней возвращают вложенные денежные средства с якобы заработанной выгодой. После чего просят внести уже суммы по значительней, - заметили в департаменте полиции.

5) Звонки пожилым гражданам: злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что их близкие люди оказались фигурантами уголовного дела. В этой связи с целью освобождения от уголовной ответственности необходимы денежные средства, которые должен будет забрать якобы их сотрудник. В свою очередь они направляют так называемых «дропов» либо курьеров, осуществляющих частную трудовую деятельность на различных интернет-платформах. А те уже, направляясь по заданному маршруту, получают денежные средства от пострадавших и передают злоумышленникам либо переводят на подставные банковские счета.

На брифинге заострили внимание на деятельности «дропов», которые оказывают содействие преступникам, путем передачи своих банковских карт и личных данных для проведения незаконных финансовых операций или отмывания денег, добытых преступным путем. Наиболее часто «дропами» являются молодые граждане, студенты, безработные и лица, ищущие легкого заработка.

Столичный департамент полиции совместно с акиматом города проводит профилактические мероприятия, направленные на минимизацию интернет-мошенничеств и повышение финансовой грамотности населения. Среди них: лекции, с учащимися школ учреждений среднего и высшего образования, работниками коммерческих и некоммерческих организаций. В местах массового скопления людей раздают буклеты информационно-профилактического характера, размещают предупреждающие надписи на улицах с использованием трафаретов, транслируют аудио и видео.