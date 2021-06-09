Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мнения

Политологи прокомментировали инициативу «Nur Otan» о депутатских рейтингах

9 Июня 2021, 21:42
Политологи прокомментировали инициативу «Nur Otan» о депутатских рейтингах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известные политические эксперты Данияр Ашимбаев и Никита Шаталов прокомментировали инициативу партии «Nur Otan» о введении единой системы комплексной оценки депутатского корпуса, передает МИА «Казинформ».

Так, по мнению Данияра Ашимбаева, рейтинг народных избранников поможет активизировать работу представительной власти и тем самым выстроить эффективное управление в регионах.

«Понятно, что партия заинтересована, прежде всего, в реализации своей предвыборной программы, но помимо партии присутствует еще и электорат (он же — население), заинтересованный в эффективной обратной связи с депутатским корпусом и маслихатами. Поэтому идею Байбека можно оценить достаточно высоко. Главное, чтобы партия этим вопросом занималась на системной основе и с энергией избавилась от «низкорейтинговых» депутатов», – сказал Данияр Ашимбаев.

В свою очередь, политический обозреватель Никита Шаталов обратил внимание на то, что благодаря внедрению рейтингов можно будет повысить прозрачность и улучшить качество работы народных избранников.

«В целом у партии очень понятная мотивация: повысив транспарентность работы депутатов, можно добиться и повышения качества их работы. Для этого необязательно звонить и ругаться, достаточно просто подвести избирателя к интерфейсу, на котором всё видно. Надеюсь, что эксперты, СМИ и просто неравнодушные граждане будут этой возможностью пользоваться», – сказал Никита Шаталов.

Напомним, что сегодня Первый заместитель Председателя «Nur Otan» Бауыржан Байбек заявил, что Постановлением Бюро Политического совета утверждены Правила формирования рейтинга деятельности депутатов из 15 критериев, объединенных в 3 блока: общественно-политическая деятельность, медийная активность, а также партийная ответственность. По словам Бауыржана Байбек, внедрение современных рейтинговых технологий позволит повысить персональную ответственность депутатов за реализацию дорожных карт, мобилизуя нуротановцев на системную и ориентированную на результат работу с населением.

Кроме того, с 1 сентября т.г. свою работу начнет специальная интернет-платформа с открытым доступом для граждан к информации о деятельности, инициативах и запросах депутатов на местах, а также возможностью прямого обращения к депутатам всех уровней от «Nur Otan».


Нур Отан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны