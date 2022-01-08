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Политологи: ОДКБ поможет с охраной стратегических объектов

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Января 2022, 09:57
Политологи: ОДКБ поможет с охраной стратегических объектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Без миротворческого контингента ОДКБ, который уже приступил к функции прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов наша страна не сможет сохранить многие жизни казахстанцев, считает политолог Газиз Абишев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

В настоящее время силы ОДКБ также являются и гарантом суверенитета Казахстана. Эксперты призывают довериться решению Президента, так как привлечение союзников для стабилизации ситуации в государстве абсолютно обосновано.

«Теперь вопрос тем, кто выступает против применения сил ОДКБ, а смог бы Казахстан сам справиться своими силами? Да, смог. Давайте проведем мобилизацию, призовем всех на призывные пункты и через 4 недели и 5-6 тысяч дополнительных мирных жизней мы своими силами гордо провозгласим победу. Пользоваться помощью союзников – это очень рационально. То же самое, если бы случилось что-то с Канадой, Америка через 5 минут пришла бы на помощь. В Европе и в НАТО, везде. Это абсолютно нормально. Мандат ограниченный, закончат свою миссию, улетят, все», - отметил политолог Газиз Абишев.


ОДКБ   Безопасность   ЧП-2022  
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