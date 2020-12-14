Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Политологи оценили первые онлайн-дебаты между представителями партий

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Декабря 2020, 12:53
Политологи оценили первые онлайн-дебаты между представителями партий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошли первые онлайн-дебаты между Демократической партией «Ак жол» и Народной партией Казахстана. Политологи Адиль Каукенов и Данияр Ашимбаев высказали свое мнение по дебатам, передает МИА «Казинформ».

«Наконец, стартовал агитационный период на выборы в Парламент 2021. Партии подошли к этому моменту, что называется, во всеоружии. Год, как мы знаем, выдался не простой, а значит выборы - это всегда испытание государственной системы и общества на зрелость, согласованность, готовность совместными усилиями пройти сквозь штормы», - отметил в Facebook Адиль Каукенов.

Как отметил политолог, для всех партий была главная задача серьезно подкорректировать свои программы, привлечь новые лица, определиться с базовым кругом избирателей и стратегией воздействия на сердца избирателей. «За исключением ОСДП, к сожалению, отказавшейся от предвыборной гонки, остальные допущенные партии провели ряд подготовительных работ. Кто-то сменил вывеску за счет ребрендинга, кто-то уже оседлал новые технологии, подняв волну хайпа в социальных сетях, кто-то планомерно окучивает свой электорат, рассчитывая на традиционные ценности«, - отметил он.

С 10 декабря, после жеребьевки, партии участники уже перешли на полноценный режим агитации. Остался всего месяц который необходимо использовать максимально. Прошли первые онлайн-дебаты между «Ак жол» и «НПК». Народников представил их лидер Айкын Конуров, а от партии предпринимателей на дебатный ринг вышла Дания Еспаева, в прошлом претендовавшая на пост Главы государства.

Ознакомиться с дискуссией можно по ссылке https://youtu.be/MnF6nyjcGtk

Как отметил политолог, поединок вышел на равных.

«В целом, надо заметить несмотря на мировой кризис и пандемию, предвыборная гонка идет в вполне спокойном штатном режиме. Где с одной стороны партии демонстрируют боевой настрой на победу, с другой не выходят за рамки цивилизованного диалога, не скатываясь в безответственный популизм. Но впереди, нас ожидает дальнейшее развитие событий, наверняка партии будут проводить немало ивентов и активных шагов в агитации. Другой вопрос, что условия пандемии и задачи санитарной безопасности заставят политтехнологов заметно изменить наработанные механизмы. Если раньше одним из самых эффективных инструментов были личные встречи фронтменов партий с избирателями, то теперь правила диктует его Величество интернет. Посмотрим, насколько этот вызов окажется по силам кандидатам в высший законодательный орган страны», - резюмирует Адиль Каукенов.

Как сообщил в Facebook политолог Данияр Ашимбаев, на первых дебатах между представителями партий по важному для людей вопросу кредитной политики дискутировали представители Народной партии и «Ак Жола», депутаты Мажилиса Айкын Конуров и Дания Еспаева. « Не буду обсуждать суть вопроса, поскольку у каждой стороны есть своя достаточно здравая и аргументированная позиция, интересная той или иной категории населения. Хотел бы отметить квалифицированный и корректный уровень первых дебатов», - отметил политолог, добавив, что « имела место грамотная и интересная дискуссия « .


Мажилис   Политические партии   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной