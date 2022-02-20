-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:44
-
вчера 18:22
-
вчера 18:00
-
-
-
-
-
Политологи и деятели культуры прокомментировали интервью Президента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политологи и деятели культуры прокомментировали недавнее интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева в программе «Жети кун» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отметим, что на этой неделе Президент РК дал интервью телеканалу «Qazaqstan», в котором подробно остановился на ситуации, сложившейся в стране после январских событий.
В этом контексте директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев высказал мнение, что нарушение границ Казахстана невозможно.
«Потому что со всеми соседними странами наши границы закреплены на международном уровне. Я думаю, что целостность нашей страны будет навсегда», - сказал он.
В свою очередь, депутат Сената Дана Нуржигит отметила, что реформы, о которых говорит Президент Касым-Жомарт Токаев, не просто слова, а направлены на реализацию конкретных задач.
А заслуженный деятель Казахстана Женис Сейдуллаулы подчеркнул, что люди искусства, деятели культуры должны участвовать в создании нового Казахстана.
«Только тогда наше единство будет укрепляться, наша страна будет процветать. Думаю, это наш долг перед подрастающим поколением», - сказал певец.
Кроме того, народный артист Казахстана Тлектес Мейрамов отметил, что Президент сделал особый упор на вопросе приобщении населения к труду.
«В этом плане важно привить людям качества трудолюбия и провести соответствующую работу по избавлению от иждивенческой психологии», - добавил он.
- Открытие филиалов российских вузов позволит остановить отток молодежи – директор школы
- Что нужно сделать для противодействия терроризму – мнения чиновников и экспертов
- Казахстану предстоят большие реформы - мажилисмен
- Необходимо привить молодежи культ знаний и трудолюбия - Джамиля Нурманбетова
- Будем ждать в марте Президента с пакетом политических реформ - Гульнара Бижанова
- Процессы демократизации должны происходить только при электоральной зрелости общества - Екатерина Смышляева
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана