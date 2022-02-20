+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Политологи и деятели культуры прокомментировали интервью Президента РК

20 Февраля 2022 23:50
Поделиться:
Политологи и деятели культуры прокомментировали интервью Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политологи и деятели культуры прокомментировали недавнее интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева в программе «Жети кун» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Что такое «Новый Казахстан» - мнения экспертов
Мы убедились в правильности реализуемых Президентом инициатив  - Серикзат Дуйсенгазин Наталья Косенко: Казахстанцы поддерживают политику открытости Президента Глава государства не избегает волнующих сегодня каждого казахстанца тем - эксперт

Отметим, что на этой неделе Президент РК дал интервью телеканалу «Qazaqstan», в котором подробно остановился на ситуации, сложившейся в стране после январских событий.

В этом контексте директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев высказал мнение, что нарушение границ Казахстана невозможно.

«Потому что со всеми соседними странами наши границы закреплены на международном уровне. Я думаю, что целостность нашей страны будет навсегда», - сказал он.

В свою очередь, депутат Сената Дана Нуржигит отметила, что реформы, о которых говорит Президент Касым-Жомарт Токаев, не просто слова, а направлены на реализацию конкретных задач.

А заслуженный деятель Казахстана Женис Сейдуллаулы подчеркнул, что люди искусства, деятели культуры должны участвовать в создании нового Казахстана.

«Только тогда наше единство будет укрепляться, наша страна будет процветать. Думаю, это наш долг перед подрастающим поколением», - сказал певец.

Кроме того, народный артист Казахстана Тлектес Мейрамов отметил, что Президент сделал особый упор на вопросе приобщении населения к труду.

«В этом плане важно привить людям качества трудолюбия и провести соответствующую работу по избавлению от иждивенческой психологии», - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал:

#Интервью Президента РК 17.02.2022  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Что такое «Новый Казахстан» - мнения экспертов
Мы убедились в правильности реализуемых Президентом инициатив  - Серикзат Дуйсенгазин
Наталья Косенко: Казахстанцы поддерживают политику открытости Президента
Глава государства не избегает волнующих сегодня каждого казахстанца тем - эксперт
Популярное
1 847 человек заболели коронавирусом в Казахстане
2 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
3 Что такое «Новый Казахстан» - мнения экспертов
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
5 Секретами семейного счастья поделилась костанайская семья сотрудников МЧС
6 Казахстану предстоят большие реформы - мажилисмен
Читайте также
Будем ждать в марте Президента с пакетом политических реформ - Гульнара Бижанова
Процессы демократизации должны происходить только при электоральной зрелости общества - Екатерина Смышляева
847 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Что такое «Новый Казахстан» - мнения экспертов
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Секретами семейного счастья поделилась костанайская семья сотрудников МЧС
Казахстану предстоят большие реформы - мажилисмен
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив