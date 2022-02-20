Политологи и деятели культуры прокомментировали интервью Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политологи и деятели культуры прокомментировали недавнее интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева в программе «Жети кун» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что на этой неделе Президент РК дал интервью телеканалу «Qazaqstan», в котором подробно остановился на ситуации, сложившейся в стране после январских событий.

В этом контексте директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев высказал мнение, что нарушение границ Казахстана невозможно.

«Потому что со всеми соседними странами наши границы закреплены на международном уровне. Я думаю, что целостность нашей страны будет навсегда», - сказал он.

В свою очередь, депутат Сената Дана Нуржигит отметила, что реформы, о которых говорит Президент Касым-Жомарт Токаев, не просто слова, а направлены на реализацию конкретных задач.

А заслуженный деятель Казахстана Женис Сейдуллаулы подчеркнул, что люди искусства, деятели культуры должны участвовать в создании нового Казахстана.

«Только тогда наше единство будет укрепляться, наша страна будет процветать. Думаю, это наш долг перед подрастающим поколением», - сказал певец.

Кроме того, народный артист Казахстана Тлектес Мейрамов отметил, что Президент сделал особый упор на вопросе приобщении населения к труду.

«В этом плане важно привить людям качества трудолюбия и провести соответствующую работу по избавлению от иждивенческой психологии», - добавил он.