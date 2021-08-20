+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Политолог высоко оценил эффективность президентских реформ

20 Августа 2021 15:18
Поделиться:
Политолог высоко оценил эффективность президентских реформ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один из авторов аналитического доклада «Обзор действия нового закона о мирных собраниях» Марат Шибутов прокомментировал итоги первого года действия этого закона и как возросла политическая активность казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Общественники о законе о мирных собраниях: у казахстанцев есть широкая возможность проявить гражданскую позицию
Все вопросы, связанные с проведением митингов, уже отработаны и отрегулированы – Айдос Сарым Почему Миссию ООН по содействию Афганистану перевели в Алматы 18 агентств ООН расположены в Алматы

Презентация этого доклада проходит сегодня в Алматы. Его авторы Марат Шибутов и Найля Альмухамедова.

«Как участник всех этих событий, то есть начиная от определения мест для митингов в Алматы и заканчивая, конечно, самим законом, хочу сказать, что старый закон держался более 20 лет, но фактически каждый год на него жаловались. Сейчас все изменилось. Если обычно от 30 до 60 мирных собраний в год проходило по всей стране, то за год, который прошел с момента принятия закона, по всей стране прошло 552 мирных собрания», - отметил он.

Основная часть мирных собраний, в основном это одиночные пикеты, прошли в Алматы, подчеркнул политолог.

«Можно сказать, что та самая произошла, и подтверждается это гигантским ростом политической активности: там и феминистки, там и защитники животных, борцы с точечной застройкой, жертвы финансовых пирамид, все постепенно переходят к публичному выражению мнения. Это очень хорошо. Люди выпускают пар, выставляют требования, становятся значимыми политическими субъектами, и это очень важно для всех нас, потому что формируется культура общественно-политического диалога», - добавил политолог.

В мероприятии принимают участие помощник Президента РК, секретарь Национального совета Ерлан Карин, известные казахстанские эксперты, правозащитники и члены Национального совета общественного доверия.

В докладе обобщена краткая хронология событий по совершенствованию законодательства о митингах и представлен анализ реализации положений принятых норм в контексте проведенных мирных собраний за прошедший год.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Права человека   #Политические реформы   #Общество   #Президентский пакет мер   #Реформы Токаева  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Общественники о законе о мирных собраниях: у казахстанцев есть широкая возможность проявить гражданскую позицию
Все вопросы, связанные с проведением митингов, уже отработаны и отрегулированы – Айдос Сарым
Почему Миссию ООН по содействию Афганистану перевели в Алматы
18 агентств ООН расположены в Алматы
Популярное
1 Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
2 Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
3 Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
4 Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
5 В Алматы заработали обновленные экопосты
6 Жительница Алматы держала дома 30 кошек
Читайте также
18 агентств ООН расположены в Алматы
Миссию ООН по содействию Афганистану передислоцировали в Алматы
Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
В Алматы заработали обновленные экопосты
Жительница Алматы держала дома 30 кошек
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив