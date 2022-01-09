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    21:59, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Политолог прокомментировал сообщение о том, что Елбасы находится в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал сообщение о том, что Елбасы находится в столице. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Заявление о том, что Назарбаев находится в столице было некоторыми людьми однобоко воспринято как его возращение к власти. Нурсултан Назарбаев, как известно, передал занимаемые им посты (АНК, СБ, «Nur Otan») Главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Сообщение о том, что Елбасы в столице означает то, что он не сбежал из страны и остается со своим народом. Я не считаю, что деятельность Первого Президента нужно оценивать исключительно негативно. Он, как и любой другой правитель, совершал ошибки, но именно его заслугами была обеспечена независимость страны, ее международное признание, экономические и политические реформы, обеспечены межнациональная и межконфессиональная стабильность и согласие.

    Нападение боевиков на Казахстан было направлено – нужно это понимать - против мира и согласия, против народа Казахстана, против той политики, которую проводил Назарбаев.

    В этот мрачный момент нашей истории важно объединиться вокруг Президента Токаева в его усилиях по борьбе с терроризмом и экстремизмом ради мирного будущего и стабильного развития нашей страны», - сказал Данияр Ашимбаев.

    Напомним, о том, что Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана, сегодня сообщил пресс-секретарь Первого Президента РК - Елбасы Айдос Укибай.

    «Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств. Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», - написал Айдос Укибай в Twitter .


    Теги:
    Елбасы Мнения Первый Президент - Елбасы Общество
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