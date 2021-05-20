+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 427.54 EUR 521.98
RUB 5.8 CNY 66.4
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Политолог прокомментировал сокращение госслужащих в Nur Otan

20 Мая 2021 10:00
Поделиться:
Политолог прокомментировал сокращение госслужащих в Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Nur Otan» способна выдвинуть своих кандидатов в акимы всех административно-территориальных единиц, которые будут избираться прямым голосованием в этом и следующих годах. Так считает известный политолог, руководитель центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев.

Новости по теме
О задачах Nur Otan в межэлекторальный период рассказал Байбек
В Nur Otan обсудили модернизацию сел в рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» Общественный совет при Nur Otan рассмотрит вопрос о пастбищах – Ерлан Саиров Общественный совет по противодействию коррупции создан при партии «Nur Otan»

В частности, эксперт сделал акцент на обновлении партактива в регионах. По его мнению, партия власти стремится не столько ассоциировать себя с системой госуправления, сколько выступать контролирующей инстанцией по отношению к ней. Показательно, в связи с этим, сокращение количества госслужащих в политсоветах всех уровней в два раза и увеличение численности представителей бизнес-структур, НПО, СМИ и т.д.

«Кроме того, при партии созданы 1752 общественных советов разного уровня с участием беспартийных представителей общественности. 14 из них, имеющих республиканский статус, возглавляются парламентариями. Для заинтересованных представителей общественности эти структуры могут стать одной из альтернативных площадок доведения своих оценок и предложений до лиц, имеющих отношение к выработке и принятию решений по разным вопросам развития страны и ее регионов. В том числе при обсуждении проектов определенных концепций, законов и т.п. Самому же «Nur Otan» привлечение общественников в свои ряды, особенно на руководящие позиции, и указанные советы важно с точки зрения, как повышения доверия среди населения, так и воздействия на исполнительные органы власти», – написал Андрей Чеботарев в своем Facebook.

Напомним, ранее первый заместитель председателя «Nur Otan» Бауыржан Байбек рассказал о ходе партийной «перезагрузки» в регионах. В частности, состав политических советов в регионах обновился на 51%, состав руководителей первичных партийных организаций на 20%.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур Отан  
Поделиться:
Новости по теме
О задачах Nur Otan в межэлекторальный период рассказал Байбек
В Nur Otan обсудили модернизацию сел в рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі»
Общественный совет при Nur Otan рассмотрит вопрос о пастбищах – Ерлан Саиров
Общественный совет по противодействию коррупции создан при партии «Nur Otan»
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье Аманжола Кошанова
2 Смерть казахстанцев после вакцинации: Минздрав озвучил результаты расследования
3 Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета Безопасности
4 Вопрос принудительной вакцинации прокомментировали в Минздраве РК
5 Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице
Читайте также
Общественный совет при Nur Otan рассмотрит вопрос о пастбищах – Ерлан Саиров
Общественный совет по противодействию коррупции создан при партии «Nur Otan»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив