Политолог предостерег от ловушки неравенства в Национальном курултае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При создании Национального курултая существует риск формирования однообразия мнений. С таким заявлением выступил политолог Газиз Абишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам необходима линейная независимость членов Национального курултая, то есть, равенство всех участников. Поэтому для меня большой вопрос – присутствие депутатов Мажилиса внутри Национального курултая. Потому что любое решение, резолюцию, которые примет Национальный курултай, не являются обязательным для исполнения. Это решение будет обсуждаться в Парламенте, и за него будут голосовать депутаты. И у рядовых членов Национального курултая нет полномочий голосовать за резолюцию, а у депутатов - есть», - сказал Газиз Абишев на заседании экспертного клуба «Sarap».

По его мнению, это уже создает неравенство.

«Потому что в Национальном курултае - 100 человек, и пятеро из них - депутаты. У них есть политическая власть голосовать в будущем за решения, а 95 сидят здесь просто так, поболтать. Все сведется к тому, что не депутаты будут убеждать депутатов защищать эту позицию в Парламенте. Это создает ситуацию неравенства», - предостерег политолог.

«Во-вторых, нам нужно преодолеть ловушку однообразия мнений вследствие однообразия членов. Как и в любой стране мира, у нас политическая система скатывается к однообразию политических элит. Мужчины среднего возраста титульной национальности, владеющие государственным языком, с высшим образованием, занимающие государственные посты – это привилегированная каста населения. Все остальные слабее в сравнении с ними. Это приводит к однообразию в Мажилисе, в Правительстве, к однообразию мнений и непредставленности всех групп на высших этажах власти. Нам необходимо выработать высшие критерии разнообразия, обеспечить нашим самым важным меньшинствам не менее 30% в этом органе. Это нужно вычислить математически», - заключил Г. Абишев.