Политолог: Обращение Елбасы – наглядный пример единения народа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заведующая кафедрой политологии в Евразийском национальном университете Индира Рыстина поделилась своим мнением касательно обращения Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева по поводу ситуации в стране из-за коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Елбасы обратился к казахстанцам из-за сложившейся ситуации по распространению коронавируса. В своем обращении Н. Назарбаев призвал граждан страны объединить свои усилия по борьбе с пандемией. Обращение является наглядным примером единения народа, так как в нем нет глубоких реформ, которые обычно содержаться в любых обращениях к народу. Скорее наоборот, мы видим работу политической системы через призму «выхода «черного ящика», - сказала Индира Рыстина в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

По ее словам, Елбасы акцентирует внимание на силе народа, на том, что только от общества зависит исход борьбы.

«Первый Президент приводит факты распространения коронавируса по всему миру, где отчетливо видно, что даже самые успешные и индустриально развитые страны оказались бессильны против возможностей вируса. Вместе с тем, по мнению Нурсултана Назарбаева, Правительству необходимо разработать сценарий контрмер на случай, если текущий кризис приобретет долговременный характер», - отметила эксперт.

«Уверен, что Казахстан преодолеет все трудности, и мы с честью выйдем на новый этап нашего развития», - сказал Елбасы в своем выступлении. Также по поручению Первого Президента в рамках проектов партии Nur Otan выделено 150 миллионов тенге для оказания адресной помощи социально уязвимым слоям населения в Нур-Султане и Алматы, где был объявлен карантин», - заключила она.

фото: kazakh-tv.kz