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Политолог о фейках по приему афганских беженцев

16 Августа 2021 17:36
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Политолог о фейках по приему афганских беженцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политолог Ерлан Карин прокомментировал информацию о том, будет ли Казахстан принимать беженцев из Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«МИД Казахстана уже давал разъяснение по этому поводу, в частности, что данная информация является недостоверной.

Кто следит за ситуацией, должен понимать, что в нынешней ситуации, когда все погранпереходы закрыты, ни о каком массовом выезде афганских граждан, беженцев даже речи не может быть. Мы видим, как некоторые государства не успевают даже эвакуировать своих дипломатов. Поэтому этого вопроса в повестке быть не может», - сказал политолог.


Напомним, пресс-секретарь Президента РК Берик Уали заявил , что Президент не принимал решение по поводу беженцев из Афганистана.

Ранее сегодня Министерство иностранных дел РК опровергло слухи о том, что в Казахстан прибудут 70 000 граждан Афганистана.

Глава государства провел совещание по ситуации в Афганистане.



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#Афганистан   #Политика  
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