Политолог о фейках по приему афганских беженцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политолог Ерлан Карин прокомментировал информацию о том, будет ли Казахстан принимать беженцев из Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«МИД Казахстана уже давал разъяснение по этому поводу, в частности, что данная информация является недостоверной.

Кто следит за ситуацией, должен понимать, что в нынешней ситуации, когда все погранпереходы закрыты, ни о каком массовом выезде афганских граждан, беженцев даже речи не может быть. Мы видим, как некоторые государства не успевают даже эвакуировать своих дипломатов. Поэтому этого вопроса в повестке быть не может», - сказал политолог.



Ранее сегодня Министерство иностранных дел РК опровергло слухи о том, что в Казахстан прибудут 70 000 граждан Афганистана. Глава государства провел совещание по ситуации в Афганистане.

