Политолог о фейках по приему афганских беженцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политолог Ерлан Карин прокомментировал информацию о том, будет ли Казахстан принимать беженцев из Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«МИД Казахстана уже давал разъяснение по этому поводу, в частности, что данная информация является недостоверной.
Кто следит за ситуацией, должен понимать, что в нынешней ситуации, когда все погранпереходы закрыты, ни о каком массовом выезде афганских граждан, беженцев даже речи не может быть. Мы видим, как некоторые государства не успевают даже эвакуировать своих дипломатов. Поэтому этого вопроса в повестке быть не может», - сказал политолог.
Ранее сегодня Министерство иностранных дел РК опровергло слухи о том, что в Казахстан прибудут 70 000 граждан Афганистана.
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