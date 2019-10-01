Политолог: Концепция «слышащего государства» - это то, что нужно людям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заведующая кафедрой политологии Факультета журналистики и политологии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, кандидат политических наук и член АНК Елена Нечаева поделилась мнением о Послании Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На мой взгляд, то, что на всех произвело впечатление, это концепция «слышащего государства». Это то, что людям сейчас особенно импонирует. Потому что на фоне каких-то социальных проблем, которые обострились, иногда складывалось впечатление, что люди сами должны решать свои проблемы. В Послании же было четко продемонстрировано стремление государства взять на себя ответственность за социальный блок. За решение тех проблем, которые волнуют все общество, каждого человека, активистов гражданского общества», - сказала Елена Нечаева в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

По ее мнению, еще одним важным моментом, который отметили все без исключения эксперты, стало создание диалоговой площадки в лице Национального совета общественного доверия.

«Несмотря на то, что ранее были разные мнения по поводу состава этого совета и его повестки дня, тем не менее, это очень серьезный шаг вперед. Государство продемонстрировало, что оно реально готово прислушаться, реагировать и искать новые механизмы решения проблем. Это тоже очень важно», - подчеркнула политолог.

«В целом, то, что говорилось о современном и эффективном государстве, это сегодня востребовано и необходимо. Потому что старые методы работы не всегда доказывали свою эффективность на деле. Нужны новые инструменты. И в Послании четко было зафиксировано, что идет поиск именно таких инструментов», - заключила она.