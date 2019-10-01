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Политолог: Концепция «слышащего государства» - это то, что нужно людям

1 Октября 2019 20:11
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Политолог: Концепция «слышащего государства» - это то, что нужно людям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заведующая кафедрой политологии Факультета журналистики и политологии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, кандидат политических наук и член АНК Елена Нечаева поделилась мнением о Послании Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На мой взгляд, то, что на всех произвело впечатление, это концепция «слышащего государства». Это то, что людям сейчас особенно импонирует. Потому что на фоне каких-то социальных проблем, которые обострились, иногда складывалось впечатление, что люди сами должны решать свои проблемы. В Послании же было четко продемонстрировано стремление государства взять на себя ответственность за социальный блок. За решение тех проблем, которые волнуют все общество, каждого человека, активистов гражданского общества», - сказала Елена Нечаева в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

По ее мнению, еще одним важным моментом, который отметили все без исключения эксперты, стало создание диалоговой площадки в лице Национального совета общественного доверия.

«Несмотря на то, что ранее были разные мнения по поводу состава этого совета и его повестки дня, тем не менее, это очень серьезный шаг вперед. Государство продемонстрировало, что оно реально готово прислушаться, реагировать и искать новые механизмы решения проблем. Это тоже очень важно», - подчеркнула политолог.

«В целом, то, что говорилось о современном и эффективном государстве, это сегодня востребовано и необходимо. Потому что старые методы работы не всегда доказывали свою эффективность на деле. Нужны новые инструменты. И в Послании четко было зафиксировано, что идет поиск именно таких инструментов», - заключила она.

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Ключевые слова: Послание Президента РК. Сентябрь 2019,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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