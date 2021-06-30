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Политолог: Казахстан среди стран Центральной Азии первым взялся за выборы сельских акимов

Автор:  
Гульзат Сахова
30 Июня 2021, 18:01
Политолог: Казахстан среди стран Центральной Азии первым взялся за выборы сельских акимов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Политолог Бауыржан Серикбаев прокомментировал предстоящие в этом году прямые выборы акимов сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Бауыржана Серикбаева, в Казахстане насчитывается более 2300 сельских акимов. До 2023 года все будут избраны народом по окончании своего срока.

«Это исторический шаг, который реализуется политической реформой господина Касым-Жомарта Токаева, который закрепляет в стране демократические принципы управления. Среди стран Центральной Азии Казахстан первым взялся за выборы сельских акимов. Для государства, общества это важный политический процесс, в котором есть опыт и критика», - считает политолог.

Кроме того, он остановился на специфике выборов.

«Акиму села предоставляется свой бюджет из девяти категорий налогов. У акима, как и раньше, будет возможность не жаловаться акиму района, а решить проблему села за счет собственного бюджета. Так как, народ избирает, аким будет отвечать непосредственно перед своими избирателями. Народ может проявить недоверие и отозвать нелюбимого акима. Акимом могут быть избраны граждане, достигшие 25 лет, имеющие высшее образование, опыт работы на государственной службе или занимающие руководящие должности в сфере сельского хозяйства, частного сектора. Аким избирается сроком на 4 года. Кроме того, кандидаты могут выдвигать самого себя. Для этого кандидат должен получить 1% голосов избирателей. К слову, на выборах могут баллотироваться и политические партии», - отметил спикер.

По его словам, Президент настаивал на том, что 90% акимов страны должны быть избраны населением. С 2024 года мы приходим на выборы акимов районов. Вполне возможно, что если все пройдет успешно, то в будущем мы придем к точке, где народ будет избирать и акимов крупных городов и областей.

«Я думаю, что эта реформа, начатая Президентом, в ближайшие 4-5 лет поставит перед народом новых политических лидеров, которые проявят себя реальным делом. Сформирует новых лидеров современности, имеющих практический опыт, результаты, достижения в государственном управлении. Этот процесс в ближайшие 5-6 лет поднимет общественное сознание и политическую культуру на совершенно другую ступень. Народ перешагнет тот уровень, когда будет распознавать в людях не только их слова, но и дела, на что и дается оценка. Реформа выборов сельских акимов во главе с Президентом станет одним из путей поэтапного преобразования нашей страны, укрепления принципов демократии, а главное, запуска Казахстана в сознательную, цивилизованную демократию», - говорит он.

Напомним, 25 мая текущего года Главой государства был подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис.

Согласно закону, предусмотрено выдвижение кандидата политическими партиями, самовыдвижение, а также вышестоящими акимами.

Акимом села может стать гражданин РК не моложе 25 лет, соответствующий требованиям закона о государственной службе. Отметим, что одно и то же лицо может быть акимом села не более двух раз.

По данным ЦИК РК, в Казахстане на сегодня насчитывается 2 346 акимов. После введения новых норм все они будут избраны прямым голосованием по истечению срока действующих полномочий. До конца текущего года планируется избрание порядка 775 акимов указанной категории.


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