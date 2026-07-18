Политолог: От намерений к «дорожной карте» — Казахстан и Китай переходят к новому этапу вечного всестороннего стратегического партнерства

О политическом и экономическом значении визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай рассказал руководитель Центра сравнительных политических исследований Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Айдар Амребаев, передает агентство Kazinform.

Рабочий визит Главы государства в Шанхай оказался насыщенным как политическими, так и экономическими событиями. Токаев провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых была подписана Программа и Дорожная карта торгово-экономического сотрудничества на 2027-2030 годы.

Центральной темой визита стало участие Президента во Всемирной конференции по искусственному интеллекту, где Казахстан выступил с рядом инициатив глобального масштаба, от создания Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ до запуска проекта «Казахстанско-китайский цифровой мост» и предложения провести первое заседание новой организации в Астане. Кроме того, на полях форума Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями Тайланда и Камбоджи, обсудив расширение торгово-экономических связей и сотрудничество в сфере цифровых технологий.

— Глава государства назвал нынешний визит в Китай новой вехой в развитии отношений двух стран, приуроченной к 30-летию дружбы и сотрудничества. Если говорить о политическом значении этой поездки, какие ее итоги Вы считаете наиболее важными?

— На мой взгляд, главным итогом стало подписание Дорожной карты по реализации вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем. Само понятие «вечное всестороннее партнерство» говорит о долгосрочном характере отношений и стремлении развивать их сразу по нескольким направлениям.

Для нас важным является то, что сотрудничество концентрируется именно в тех сферах, которые являются приоритетными для самого Казахстана. Это расширение сферы применения искусственного интеллекта, цифровизация, машиностроение, транспорт и логистика. То есть речь идет не о навязывании внешней повестки, а о реализации внутренних задач развития нашей страны.

Иногда можно услышать мнение, что Казахстан просто следует в фарватере китайской повестки. Я бы не согласился с такой трактовкой. На самом деле именно благодаря расширению сотрудничества с Китаем Казахстан получает дополнительные возможности для реализации собственной стратегии диверсификации экономики.

Если прежде нашу страну зачастую воспринимали исключительно как поставщика сырья, то сегодня мы постепенно формируем экономику «средней державы», имеющей серьезные амбиции и планы, сориентированную на высоко качественную экосреду с передовыми технологическими решениями, успехами в актуальной сегодня в мире цифровой трансформации, ориентацией на выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью и высокой востребованностью на мировом рынке.

— Можно ли сказать, что нынешний визит подтвердил изменение роли Казахстана в отношениях с Китаем, — от участника крупных проектов, инициируемых извне к государству, которое само предлагает инициативы и формирует собственную повестку сотрудничества?

— Безусловно. И здесь многое связано с международным авторитетом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Он является профессиональным дипломатом, прекрасно знает Китай, китайский язык, культуру и особенности менталитета этой страны. Это существенно облегчает взаимодействие между государствами.

Не случайно в формате «С5+Китай» именно наш Президент зачастую выступает модератором диалога. По сути, он становится своеобразным координирующим центром между Китаем и государствами Центральной Азии.

Подобную роль Казахстан играет и на других международных площадках, например в формате «С5+США». Это свидетельствует о растущем авторитете нашей страны и ее лидера.

— Одним из ключевых документов стала Дорожная карта по реализации договоренностей между Казахстаном и Китаем. Насколько этот документ важен с практической точки зрения и какие возможности он открывает для экономики Казахстана?

— Любая дорожная карта ценна тем, что переводит политические намерения и договоренности в практическую плоскость.

Во время визита было подписано более 70 соглашений на сумму свыше 15 миллиардов долларов. Причем они касаются тех отраслей, которые имеют ключевое значение для дальнейшей модернизации экономики Казахстана.

Подобные документы позволяют не ограничиваться декларациями, а детально прописывать пошаговые действия, механизмы реализации проектов и конкретные обязательства сторон.

Сегодня казахстанские и китайские эксперты уже работают над практической реализацией этих договоренностей. Разговор идет не столько о декларациях, а о конкретных проектах, сроках и совместной работе.

— Одной из центральных тем визита стало развитие искусственного интеллекта. Президент предложил создать Казахстанско-китайский «цифровой мост». Насколько эта инициатива может изменить технологическое взаимодействие двух стран?

— Это действительно очень важная инициатива. Одно дело — заявить о намерении сотрудничать в сфере высоких технологий. Совсем другое — создать конкретную платформу, определить механизмы взаимодействия, совместные проекты и единые стандарты. Именно это предполагает идея «цифрового моста».

Кроме того, Казахстан уже выступает с собственными инициативами в области искусственного интеллекта. Предполагается проведение крупных мероприятий в Астане, посвященных развитию ИИ не только в Казахстане и Центральной Азии, но и в глобальном масштабе.

Очень важно понимать, что Казахстан здесь не является пассивным получателем технологий. Мы выступаем полноценным партнером одной из ведущих мировых держав в сфере искусственного интеллекта.

Сегодня Китай развивается в этом направлении чрезвычайно быстро. Значительная часть современных решений в области ИИ создается именно китайскими исследователями и компаниями. Поэтому сотрудничество с таким партнером имеет для Казахстана стратегическое значение.

— Можно ли сказать, что нынешние договоренности являются продолжением курса Президента на превращение Казахстана в один из региональных центров цифрового развития?

— Если посмотреть на политику Президента, становится очевидно, что курс на цифровую трансформацию реализуется последовательно уже несколько лет. У нас активно развивается электронное правительство, цифровые государственные услуги, внедряются современные технологические решения в государственном управлении, социальных услугах и других сферах.

Президент последовательно продвигает инновационную повестку. Другое дело, что теперь этот импульс, исходящий от Главы государства, должны подхватить исполнительные органы, бизнес и общество в целом. Именно от этого будет зависеть конечный эффект всех инициатив.

— Помимо переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Президент Казахстана встретился с лидерами Тайланда и Камбоджи. Можно ли говорить о том, что Казахстан последовательно расширяет сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии?

— Конечно. Причем здесь существует обоюдный интерес. Не только Казахстан заинтересован в сотрудничестве с государствами Юго-Восточной Азии, но и эти страны проявляют интерес к нашей экономике и возможностям взаимодействия.

Сегодня это касается не только торговли или инвестиций. Активно развивается туризм, увеличивается количество прямых авиарейсов, расширяются гуманитарные связи.

Все это напрямую влияет на качество жизни граждан Казахстана.

Я вообще предпочитаю рассматривать международные отношения не через призму «геополитических игр», а, прежде всего, с прагматической точки зрения. Важно понимать, какую конкретную пользу сотрудничество приносит экономике и людям.

Именно таким прагматичным подходом, на мой взгляд, руководствуется Президент Казахстана.

— Если подвести общий итог визита, какие договоренности, на ваш взгляд, окажут наиболее заметное влияние на развитие Казахстана в долгосрочной перспективе?

— Думаю, прежде всего это сотрудничество в области искусственного интеллекта, цифровизации и в сфере разработки и применения высоких технологий.

Именно эти направления способны изменить структуру экономики Казахстана. Речь идет не только о внедрении новых технологий, но и о создании совместных исследовательских центров, университетских программ, лабораторий, стартапов, новых высоко технологичных производств.

Все это формирует совершенно иной тип и качество экономики. Мы уже видим результаты цифровой трансформации внутри страны. Многие государственные услуги доступны онлайн и значительно облегчают жизнь гражданам. Иностранные специалисты, приезжающие в Казахстан, нередко отмечают высокий уровень цифровизации государственных сервисов. Поэтому дальнейшее развитие сотрудничества с Китаем именно в технологической сфере может стать одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности Казахстана как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе.

Президент Касым-Жомарт Токаев отправился в Китай с четко сформулированной прагматичной повесткой, ориентированной на достижение конкретных договоренностей. Именно поэтому этот визит можно назвать одним из наиболее результативных за последнее время. Он был содержательным, сфокусированным на ключевых направлениях сотрудничества и завершился вполне осязаемыми итогами — от подписания новых соглашений и дорожной карты торгово-экономического сотрудничества до продвижения совместных инициатив по модернизации сотрудничества. Важно и то, что заинтересованность в таком взаимодействии была обоюдной: и Казахстан, и Китай подошли к переговорам с пониманием общих интересов и готовностью наполнять стратегическое партнерство новым практическим содержанием. Именно поэтому визит оказался не просто дипломатическим мероприятием, а важным шагом в развитии двусторонних отношений.