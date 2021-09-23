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Политику единства нации обсудили эксперты Казахстана и зарубежья

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Сентября 2021, 16:43
Политику единства нации обсудили эксперты Казахстана и зарубежья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Институт общественной политики партии «Nur Otan» и Институт прикладных этнополитических исследований МИОР РК провели научно-практическую конференцию «Политика межэтнического согласия: единство в многообразии», передает МИА «Казинформ».

Депутаты Мажилиса Айдос Сарым, Берік Әбдіғалиұлы и Юлия Кучинская, а также казахстанские и зарубежные эксперты: Серик Сейдуманов (Казахстан), Маркус Корнпробст (ОБСЕ), Алексей Пилько (Россия) и другие выступили с докладами по теме конференции.

В работе конференции приняли участие представитель руководства Секретариата Ассамблеи народа Казахстана АП РК Ерлан Абдукасов и председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК Галым Шойкин.

Спикеры и участники подняли вопросы развития гражданского общества, гражданской культуры и патриотизма казахстанцев разных поколений, а также затронули темы практических направлений сферы развития межэтнических отношений в Казахстане.

Председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК Галым Шойкин подчеркнул, что интеркультурализм признавая культурное разнообразие, предполагает наличие общих интересов у граждан разных национальностей и религий.

Отметим, участники были единодушны во мнении, что государственная политика Казахстана в сфере межэтнического согласия строится на прозрачных и четких принципах. Принцип «Единство нации – в ее многообразии», который обозначил Глава государства Касым-Жомарт Токаев как преемственный курс модели межэтнического согласия Елбасы Нурсултана Назарбаева, заключается в обеспечении стабильности и консолидации казахстанского общества, регулировании межэтнических процессов на основе конструктивного диалога и взаимодействия.

Участники конференции отметили важность открытости представителей этносов к интеграции в казахстанское общество, в том числе путем изучения, знания государственного языка, культурного взаимодействия и уважения многообразия народа Казахстана.

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