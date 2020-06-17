Политике нужны новые люди и идеи – политолог Эдуард Полетаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский политолог и общественный деятель Эдуард Полетаев прокомментировал идею о создании «Лиги сторонников партии Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я присоединился к данной инициативе. Мне кажется, в нынешних условиях наша политика нуждается в инициативах, конкуренции идей и во многом другом. Как вы знаете,недавно в казахстанском законодательстве были приняты поправки, у политического микрофона появится больше женщин и молодежи», - сказал Эдуард Полетаев на встрече общественных деятелей по актуальным вопросам общественно-политических процессов.

«Кроме того, сейчас такое время, что появляется много идей, и, следовательно, мегаконкурентная борьба между идеями. Отсюда партия Nur Otan выступила с идеей проведения праймериз, это новый импортированный электоральный институт, который еще не прижился на казахстанской политической почве. Но я надеюсь, что приживется», - добавил спикер.

По его словам, партия заинтересована в проведении честных, прозрачных выборов.

«Праймериз – это институт, который у нас в законодательстве еще не определен, соответственно тестирование должно показать, что политика – удел не только опытных людей; сейчас такое время, что в политике необходимо задействовать как можно больше людей, чтобы их новые идеи помогли партии и всему населению показать, что демократия двигается», - заключил Э. Полетаев.

Напомним, сегодня директор Института Евразийской интеграции Ерлан Саиров объявил о создании нового движения «Лиги сторонников партии Nur Otan».

16 июня стало известно, что в партии Nur Otan начали онлайн-обучение будущих участников праймериз.



