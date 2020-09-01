Политический блок Послания включает в себя усиление гражданской активности населения – эксперт КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политический блок Послания включает в себя усиление гражданской активности населения. Об этом сообщила старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жанар Санхаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в котором обозначил ключевые меры дальнейшего развития государства в сферах экономики, политики и социальной защиты. В свою очередь, политический блок в Послании включает в себя усиление гражданской активности населения, которое рассматривается в качестве одного из важных элементов повышения эффективности госуправления. В ходе своего выступления Глава государства уделил большое внимание внедрению новых инструментов участия, куда войдут онлайн-петиции и онлайн-трансляции заседаний маслихатов. Также повышению гражданского участия будут способствовать усиление финансовых возможностей местного самоуправления и прямые выборы сельских акимов. Поставленные в Послании задачи являются выверенными и проверенными временем», – сказала Ж.Санхаева.

Эксперт привела в пример по вопросу об онлайн-петициях инициативу общественного движения «Казахстан-2050», которое в 2016 году выступило с предложением о создании такой платформы. В мае 2020 года, в рамках конкурса «Цифровое гражданство», одним из проектов-победителей стал проект «е-Петиции». Таким образом, онлайн-петиции являются одной из востребованных форм участия.

«Решение о прямых выборах сельских акимов имеет в своей основе опыт косвенных выборов, прошедших в 2017 году, по итогам которых были избраны 1 413 сельских акимов сроком на четыре года. Тем самым, внедрение прямых выборов сельских акимов является перманентным процессом развития системы местного самоуправления. В целом, озвученные решения актуальны и обусловлены теми трансформационными процессами, которые протекают в нашем обществе. Здесь можно выделить ряд факторов. Во-первых, в последние годы в Казахстане отмечаются изменения в мотивах и формах политического участия. Во-вторых, последствия пандемии еще раз подчеркнули важность внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь населения, в том числе и в вопросах политического участия. В-третьих, приверженность непрерывному процессу политического реформирования и концепции «слышащего государства» требует актуализации и постоянного обновления форм взаимодействия государства и общества», – отметила Ж.Санхаева.

По мнению эксперта, важными и приоритетными задачами на пути повышения эффективности госуправления остаются формирование прозрачного и легитимного процесса управления, а также повышение вовлеченности и ответственности граждан в решении проблем страны.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.