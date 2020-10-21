Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Политическим партиям дано достаточно времени для подготовки к выборам – Санат Кушкумбаев

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
21 Октября 2020, 18:10
Политическим партиям дано достаточно времени для подготовки к выборам – Санат Кушкумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политическим партиям дано достаточно времени для подготовки к выборам. Такое мнение высказал заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что эту новость ожидали многие. Выборы пройдут в свой срок, в соответствии с конституционным законом. Это очень важный аспект. То есть, дается достаточно времени для подготовки шести казахстанским политическим партиям. Во-вторых, в соответствии с законом, выделяется 30 процентов мест для женщин и молодежи. Ранее голос молодежи и женщин не учитывался на должном уровне. Еще одно – на законодательном уровне закреплен статус парламентской оппозиции. Теперь права оппозиционных партий будут защищены, их члены будут в руководстве постоянных комитетов Мажилиса», – сказал С.Кушкумбаев.

По его словам, еще одним важным аспектом является то, что впервые выборы в маслихаты пройдут по партийным спискам. Также граждане смогут сами выдвигать себя кандидатами в депутаты.

Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Обращением о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов.


Политические партии   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной