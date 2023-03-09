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Политических госслужащих в Казахстане смогут увольнять по причине утраты доверия

Автор:  
Серик Сабеков
9 Марта 2023, 12:20
Политических госслужащих в Казахстане смогут увольнять по причине утраты доверия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены законодательно закрепить право за Президентом увольнять назначенных им госслужащих в связи с утратой доверия. Об этом сообщил глава Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется введение норм о том, что политические государственные служащие, назначаемые Президентом Республики Казахстан, могут быть уволены по решению Президента в связи с утратой доверия за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных полномочий», - сказал Дархан Жазыкбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Спикер пояснил, что теперь законодательно внедряется такое понятие, как «утрата доверия». Чиновник, уволенный по таким мотивам, в течение трех лет не сможет работать на государственной службе. Соответствующая норма содержится в поправках в законодательство по вопросам государственной службы, одобренных сегодня Сенатом.

«Это делается для того, чтобы чиновники чувствовали ответственность перед обществом», - пояснил Дархан Жызылбеков.

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