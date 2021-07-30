Политические реформы в Казахстане продолжаются - Петер Юза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает вашему вниманию статью экс-посла Словацкой Республики в РК Петера Юзы о политических преобразованиях в Казахстане.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что, несмотря на повсеместное влияние ковида, Казахстан медленно, но верно продвигается вперед в намеченных (и, главное, необходимых) политических реформах.

Когда мы говорим об общих чертах этих необходимых реформ, это связано, главным образом, с приходом Касым-Жомарта Токаева на пост Президента, когда он сменил Нурсултана Абишевича Назарбаева – первого и на протяжение 28 лет единственного Президента с титулом Елбасы (что означает «лидер нации»). Это произошло в марте 2019 года.

Курс на политические реформы

В своем обращении к новоизбранным депутатам нижней палаты казахстанского Парламента – Мажилиса – в начале 2021 года Президент подчеркнул свою нацеленность на политические реформы в Казахстане в качестве важного политического сигнала.

В конце мая 2021 года, практически через пять месяцев после вышеуказанного выступления и в год, когда Казахстан отмечает тридцатую годовщину своей независимости, Президент подписал два ключевых документа, касающихся избирательного процесса и выборов в Казахстане, как таковых [1] .

Первым стал закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Вторым стал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов» [2].

В остальном в рамках политической реформы уже было принято десять законов о реформе.

О чем идет речь?

Прежде всего, посредством изменений официальный Нур-Султан стремится облегчить доступ политических партий и движений в нижнюю палату Парламента и, тем самым, способствовать политической конкуренции с целью повышения доверия граждан к политическим институтам страны, которые должны использовать это доверие при разработке новой государственной политики.

Средства для достижения этих целей выглядят следующим образом:

1. Снижение порога вхождения в Мажилис для политического объединения с нынешних 7% до 5%;

2. Кроме того, обязательное наличие (для всех типов и уровней выборов) в избирательном бюллетене графы «Против всех»;

3. Введение прямых выборов акимов городов районного уровня, областных и сельских округов. Таким образом, прежняя практика избрания акимов депутатами местных представительных органов уходит в прошлое. Нововведение должно быть реализовано на выборах во второй половине 2021 года, что будет означать, что из 2345 административных единиц Казахстана 836 акимов [3] будут избираться прямым голосованием [4].

Стремление к диалогу

Объективно надо признать, что, невзирая на коронавирус, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постепенно вовлекает казахстанцев в общественно-политический диалог.

Снижение порога с 7% до 5%, а также возможность голосовать «против всех», облегчает возможность прохождения в нижнюю палату соответствующих политических сил и течений.

Что же касается прямых выборов акимов, то они должны усилить их связь со своими избирателями и, следовательно, в конечном счете, создать правильное пространство для понимания интересов самих избирателей. Не говоря уже о том, что прямые выборы акимов повышают их представительность.

Следует отметить еще два момента:

– прежде всего то, что политические реформы, упомянутые во введении, неслучайны и не дают шанса на то, чтобы ими злоупотребила охлократия.

– а также то, что реформы направлены на расширение участия граждан в политической жизни.

В то же время, стопроцентной уверенности в том, что активный гражданин будет иметь стопроцентное доверие к политическим процессам, в том числе и в Казахстане, тоже нет, как нет его и в других странах. «Образцовая» предвыборная дуэль Дж. Байдена с бывшим президентом Д. Трампом тому подтверждение.

Но стремление Казахстана к политическим реформам следует не только анализировать, изучать, но и, особенно, ценить, даже если команда этой страны не добилась победы на других чемпионатах – имею в виду, на недавнем чемпионате мира по хоккею.

Автор статьи Петер Юза является преподавателем вуза и экс-послом СР в РК.

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[1] Pozri: https://akorda.kz/

[2] Novelizované znenie pozri: Закон Республики Казахстан от 24 мая 2021 года № 42-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов» (не введен в действие) - ПАРАГРАФ-WWW (zakon.kz)

[3] Podľa požiadaviek novelizovaného zákon, kandidovať môže občan Kazachstanu, vek minimálne 25 rokov a plniaci „...potrebné kvalifikačné predpoklady v súlade s požiadavkami zákona o štátnej službe...« Volieb sa môže zúčastniť aj kandidát za politickú stranu. Podmienkou (aj pre samokandidáta) je predložiť podpisy minimálne 1% z celkového počtu voličov vo volebnom obvode.

[4] Bližšie pozri: https://www.nur.kz/politics/power/1914195-tokaev-podpisal-ryad-zakonov/