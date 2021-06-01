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Политические реформы в Казахстане оценила спикер нижней палаты парламента Бельгии

Автор:  
Арнур Рахимбеков
1 Июня 2021, 20:46
Политические реформы в Казахстане оценила спикер нижней палаты парламента Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - О своих оценках политических реформ в Казахстане в эксклюзивном комментарии собственному корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала спикер палаты представителей Федерального парламента Бельгии Элиан Тильё.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о пакете политических и социальных реформ в 2019 году. Он заявил, что будущее Казахстана должно опираться не только на экономическое процветание, но и на новые политические и социальные реформы. Правительство Казахстана намерено предоставить гражданам больше экономических, социальных и политических прав. Открытый процесс движения к гражданскому обществу через концепцию «Слышащего государства» осуществляется в областях госуправления, прав человека, реформ правовой и судебной системы, а также социального развития. Я думаю, что сотрудничество Казахстана и ЕС в отношении этих реформ должно и далее развиваться. Казахстан отмечает в этом году 30-летие своей независимости, и всего за 30 лет в вашей стране был достигнут ощутимый прогресс. Экономический рост был заметным», - сказала Элиан Тильё.

«Правительство и парламент получили дополнительные полномочия после конституционной реформы 2017 года. Я с интересом отмечаю, что новый закон о выборах снижает избирательный порог для партий с 7% до 5 %. В настоящее время в Казахстане действует квота в размере 30 процентов для женщин-депутатов и представителей молодежи. Совет внепарламентских политических партий позволяет этим объединениям принимать участие без права голоса в парламентских дебатах в парламенте. Полагаю, что в будущем права парламентской оппозиции в Казахстане могут быть расширены. Парламент является демократическим местом встреч между политическими группами большинства и оппозиции, которым должны быть предоставлены равные права и полномочия», - отметила спикер.

По его словам, прямые выборы акимов также являются хорошим признаком демократической инженерии в целях укрепления местного самоуправления.

«Верховенство права и защита прав человека являются важнейшими приоритетами бельгийской дипломатии. Казахстанские правительство и парламент приняли законы, направленные на создание соответствующей законодательной и правовой базы для стимулирования экономики и защиты иностранных инвестиций. В ходе недавней встречи со своим коллегой Нурланом Нигматулиным я отметила, что Казахстан намерен диверсифицировать экономику, развивать инфраструктуру и новые технологии, продвигать «зеленую» экономику и возобновляемые источники энергии. Бельгия будет очень внимательно следить за этой эволюцией. В следующем году мы будем отмечать 30-летие наших двусторонних дипломатических отношений. Это должно стать хорошей возможностью для расширения наших экономических отношений и дальнейшего развития прекрасных политических и парламентских отношений между нашими двумя странами и нашими двумя парламентами», - резюмировала Элиан Тильё.

Напомним, 27 мая председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провел встречу со спикером палаты представителей Федерального парламента Бельгии Элиан Тильё.


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