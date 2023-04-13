Политические реформы в Казахстане обсудили в Париже

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Во вторник во французской столице состоялась экспертная конференция: «Новый Казахстан: новое видение, вызовы и перспективы по итогам демократических выборов», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие с участием ведущих экспертов Франции по Центральной Азии и дипломатов Посольства РК прошло в здании Cercle National Des Armées под эгидой Межуниверситетского комитета ООН в Париже CINUP.

Конференция вызвала значительный интерес французских экспертов и политологов в связи с политическими реформами, проводимыми в нашей стране. В мероприятии приняли участие признанные французские специалисты по Центральной Азии, а также перспективные молодые политологи Франции.

Открывая конференцию, Посол РК во Франции Гульсара Арыстанкулова проинформировала аудиторию о происходящих в нашей стране политических событиях. В особом порядке казахстанский дипломат рассказала о недавних выборах в нижнюю палату Парламента РК Мажилис.

«Сегодня в обществе Казахстана формируется новая гражданская и политическая культура. Менее чем за год в Казахстане прошли пять избирательных кампаний, включая национальный референдум. В основе проводимых реформ лежит формула «сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство», - сказала Посол РК.

Кроме того, казахстанский дипломат отметила, что Президент РК К.Токаев в выступлении перед новым составом Парламента РК обозначил, что реформы, направленные на совершенствование политической системы, будут продолжены.

Ведущий эксперт Франции по странам Центральной Азии Катрин Пужоль согласилась с тем, что реформы в Казахстане являются одними из передовых и прогрессивных в Центральной Азии. По ее мнению, руководству нашей страны важно сохранить темп их реализации, что станет образцовой моделью в регионе.

В то же время политолог из Франции выразила сожаление, что казахстанские избиратели не сделали достаточный выбор в пользу «зеленых» в Казахстане. По словам К.Пужоль, повестка экологических движений актуальна в Европе и хотелось бы, чтобы вопросы сохранения климата активно поднимались не только на европейском континенте.

Модератор конференции, эксперт Эрик Гишон добавил, что Казахстан и Франция имеют хорошие перспективы для развития отношений в текущих условиях. По его оценкам, Казахстан занимает стратегическое положение в регионе, и в Париже рассматривают нашу страну в качестве приоритетного партнера.