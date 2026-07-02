Политические реформы придают Казахстану особый динамизм — эксперт из Узбекистана

С 1 июля в Казахстане вступила в силу новая редакция Конституции. По мнению директора негосударственного научно-образовательного учреждения «Билим карвони» Фархода Толипова, это знаменует начало нового этапа политического развития страны. Своей оценкой происходящих изменений эксперт поделился в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform в Узбекистане.

По словам Фархода Толипова, последние политические преобразования в Казахстане свидетельствуют о динамичном развитии политической системы страны.

— Казахстан во многом может служить примером для соседних стран Центральной Азии. Политическая жизнь здесь не застыла, а продолжают реализовываться реформы и, я бы даже сказал, политические эксперименты. Они придают развитию страны особый динамизм и, говоря простым языком, не дают скучать ни обществу, ни политическим элитам, ни наблюдателям как внутри страны, так и за ее пределами, — сказал эксперт.



Особое внимание политолог уделил реформам системы государственного управления.

— Очень позитивно оцениваю постепенный переход Казахстана к выборности акимов. Еще один интересный опыт — переход от двухпалатного парламента к однопалатному. На мой взгляд, это важное решение. Более того, я считаю, что и в Узбекистане со временем необходимость в Сенате может отпасть. Практика показывает, что возвращение к однопалатному парламенту может быть эффективным, — отметил он.

По мнению эксперта, заслуживает внимания и конституционная норма, согласно которой Президент Казахстана избирается на один семилетний срок.

— Это тоже весьма показательный, я бы сказал, демократический опыт Казахстана, — подчеркнул политолог.

Фарход Толипов считает, что происходящие в Казахстане политические изменения, как и процессы на всем постсоветском пространстве, особенно в Центральной Азии, продиктованы объективными обстоятельствами.

— Мы живем в условиях перманентной геополитической турбулентности. Поэтому сохранение политической стабильности, обеспечение безопасности и устойчивого развития остаются главными задачами для любого государства Центральной Азии. Думаю, руководство Казахстана хорошо понимает, что наши страны развиваются в очень непростых условиях, и этот фактор необходимо учитывать, — отметил он.

Эксперт также считает, что новое поколение граждан будет предъявлять к власти все более высокие требования.