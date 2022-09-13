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Политические лидеры нуждаются в новой ценностной парадигме – Маулен Ашимбаев

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
13 Сентября 2022, 11:17
Политические лидеры нуждаются в новой ценностной парадигме – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев поделился своим видением мировой политической и экономической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вызванные пандемией экономические и социальные проблемы, снижение уровня жизни людей, вынужденная изоляция стали причиной выплеска недовольства и протестов. Пандемия заставила по-новому взглянуть на проблемы сбалансированного экономического и технологического развития, сохранения окружающей среды, снижения социального, гендерного и цифрового неравенства», - сказал Маулен Ашимбаев на ХХ заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

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В этих условиях, считает спикер Сената, как рядовые граждане, так и политические лидеры нуждаются в духовной опоре, в новой ценностной парадигме, в мировоззренческих ориентирах.

«Мы убеждены, что контуры нового постпандемического мира, основополагающие принципы его развития нельзя обсуждать без участия религиозных и духовных лидеров. Для построения более сбалансированного, гармоничного и экологичного мира усилий только политиков и бизнеса явно недостаточно», - отметил М. Ашимбаев.

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«Именно духовным лидерам и религиозным деятелям по силам заполнить мировоззренческий и духовный вакуум новыми смыслами. Консолидировать мировое сообщество на основе конструктивной повестки. Создать условия для всеобъемлющего диалога во имя мира и процветания человечества. Эти и другие вопросы будут обсуждаться на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий», - добавил спикер Сената.

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Внешняя политика Казахстана   Астана   Сенат   Съезд лидеров мировых религий  
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