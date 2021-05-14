Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Политические консультации между Казахстаном и Испанией продолжатся в Мадриде

Автор:  
Серик Сабеков
14 Мая 2021, 16:22
Политические консультации между Казахстаном и Испанией продолжатся в Мадриде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политические консультации между Казахстаном и Испанией продолжатся в Мадриде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хотела бы передать приглашение заместителю Премьер-Министра - министру иностранных дел РК посетить Испанию, надеюсь, летом получится организовать данный визит для продолжения обсуждений, а также для обсуждения ряда двусторонних отношений», - сказала государственный секретарь министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Кристина Гаяк по итогам встречи с заместителем министра иностранных дел РК Ерланом Алимбаевым.

Она также добавила, что Испания полностью поддерживает дальнейшее развитие двусторонних отношений и надеется на их углубление.

Ранее сообщалось, что в столице проходят шестые политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Испании.


МИД РК   Испания  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия