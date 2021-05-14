НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политические консультации между Казахстаном и Испанией продолжатся в Мадриде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хотела бы передать приглашение заместителю Премьер-Министра - министру иностранных дел РК посетить Испанию, надеюсь, летом получится организовать данный визит для продолжения обсуждений, а также для обсуждения ряда двусторонних отношений», - сказала государственный секретарь министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Кристина Гаяк по итогам встречи с заместителем министра иностранных дел РК Ерланом Алимбаевым.

Она также добавила, что Испания полностью поддерживает дальнейшее развитие двусторонних отношений и надеется на их углубление.

Ранее сообщалось, что в столице проходят шестые политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Испании.